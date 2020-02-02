Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu durum değerlendirmesi için altıncı kez toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca Türkiye 'de şu ana kadar koronavirüsü vakası görülmediğini belirterek, Çin'den tahliye edilen ve Ankara 'da karantina altında tutulan kişilerde hastalık bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Toplantının ardından Türkiye'de koronavirüsü önlemlerine karşı açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Koronavirüsü şu ana kadar 26 ülkede daha görülmüştür. Çin dışında görülen hasta sayısı 177 olarak belirtildi. Ülkemizde ise şu ana kadar hiç görülmemiştir. Virüsün ülkemize girmemesi için büyük gayret gösteriyoruz. Dün tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık söz konusu değildir. Aslında tahliye edilen kişiler uzun süredir Çin'de izole durumdaydılar. Bilim Kurulu doğrultusunda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacaklar. 14 günün ardından normal hayatlarına dönebilecekler. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bulgusu görülmedi'' dedi.

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bakan Koca sözlerine şu şeklinde devam etti:

''Yarın bildiğiniz gibi okullar açılıyor. Malum kış aylarındayız ve solunum yolu hastalıkları artmaktadır. Bu yüzden velilerimiz dikkatini çekmek ve tedbirleri hatırlatmak isterim. Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Özellikle hapşırmadan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak''

14 GÜN KARANTİNA SÜRESİ KISALABİLİR

18 kişi hakkında numune çalışması da yapıldığını da belirten Koca, ''Bugüne kadar toplam çalışılan vaka sayısı 103 oldu. Ankara'da gözetim altında olan vatandaşlarımızın ise numuneleri alındı. Sanırım yarın numune sonuçlarını açıklarız. 14 günlük belirlenen sürenin ise en fazla 14 gün olmasını düşünüyoruz. Bu süre kısalabilir'' dedi.

ÇİN'DEN GELEN UÇAKLAR VE YOLCULAR

''Termal kamera ve diğer önlemler devam etmektedir. Bu süreçte biz ilave edeceğimiz ilkeler olacak ve bu ilkeleri yarın açıklamış oluruz. Ve hangi durumlarda nereye müracaat etmelerini gerektiğini ise bildiriyoruz'' diyerek sözlerine son verdi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Yaşananların ardından bugün Filipinler'den korkutan bir açıklama geldi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, 44 yaşındaki bir Çinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Çin dışında koronavirüsün sebep olduğu ilk ölüm gerçekleşti.

Yetkililer, Wuhan kentinden ülkeye gelen kişinin Cumartesi gecesi yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filipinler'de bugüne kadar 2 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Bunlardan biri 44 yaşındaki adam ve diğeri de onun 38 yaşındaki arkadaşıydı. 38 yaşındaki kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer, çiftin 21 Ocak'ta Hong Kong üzerinden ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco T. Duque III, "Bu hastalık dışarıdan gelmiş bir hastalık ve ülkede yaşayan birisine bulaştığına dair bir kanıt yok" dedi. Dünya Sağlık Örgütü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan ölümü doğruladı.