Menü
Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması - Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.

15.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:32
Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi:
"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Haberler
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti Haberler
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Haberler
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü