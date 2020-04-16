Sağlık Bakanı Koca’dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında artırıldı. Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerine kişisel sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YASALAŞTI

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.