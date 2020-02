Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki uçak kazası sonrasında yaralananlara müdahale eden ambulans ve sağlık görevlilerine yönelik iddialara ilişkin, "Lütfen, bazı şeyler üzerine siyaset yapmayalım, gerçeği görelim. Bu anlamda gerçekten sağlık sistemimizle, Türkiye'de fedakar, özverili çalışan personelimizle gurur duyalım, her noktada üzerlerine düşeni yaptılar. 50 dakika içinde 105 ambulans. Amsterdam'da gördünüz mü?" dedi.Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazasına dair soru üzerine Koca, kazadan iki dakika sonra 112'ye ihbar geldiğini belirterek, şöyle konuştu:"6 dakika sonra ambulanslarımız sahada oluyor ve normal piste giriş yerine, sahildeki yolun yan yolundan bariyerleri ve dubaları dinlemeden daha kolay ulaşmak üzere hızla uçağın yanına gelmeye başlıyorlar. Toplam 50 dakika içinde orada olan ambulans sayısı 105. Dünyada bugüne kadar şahit olduğumuz benzer vakalarda böyle bir oranı biz görmedik. Olaydan sonra, ilk vakanın hastaneye geliş süresi 21 dakika. Amsterdam'da 73 dakikaydı."Koca, kaza sırasında geçici olarak, çıkan yangın nedeniyle ortamda panik havası olduğuna işaret ederek, böyle durumlarda mümkün olduğunca sağlıklı kişilerin ortamdan uzaklaşmasının söylendiğini anlattı.O alana yoğun otobüs sevkinin de yapıldığını anımsatan Koca, "Sağlıklı olan birçok yolcu aşağıdan yukarıya tırmanarak otobüslere binip alandan uzaklaşmak istiyor. Doğrusu da bu. Hastalara müdahale etmek, sağlıklı olanların o ortamda patlamaya karşı uzaklaşmalarını sağlayabilir olmak... Bu sağlandı." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, sosyal medyada yer alan bir vatandaşın kaza sonrası görüntülerini hatırlatarak, şöyle devam etti:"Ben o vatandaşımızla bizzat kendim görüştüm birkaç defa. O vatandaşımızın ambulans ve benzeri hizmetlerden hiçbir şekilde şikayeti yok. O vatandaşımızı biz ambulansla hastaneye götürdüğümüz gibi, İzmir'de yaşadığı için ambulans talebi oldu ve ertesi gün ambulansla, sağlık personelimizle İzmir'e, evine gönderdik. Lütfen Türkiye'yle, Türkiye'nin sağlık sistemiyle özellikle çalışan, fedakar, özverili sağlık personelimizle artık gurur duyalım. Dünyanın bu kadar örnek gösterdiği ve bu kadar başarılı olan hem Elazığ'da hem Van'da... Van'da ilk araca ulaşan ekip, sağlık ekibiydi, 23 dakika sonra oradaydı. Çatak'tan 40 kilometre, Van'ın merkezinden 90 kilometrelik yerde UMKE ekibi 23 dakika sonra oradaydı. Elazığ'da 8 saatte 2 bin 625 kişi, Türkiye'nin her tarafından geldiler. Lütfen, bazı şeyler üzerine siyaset yapmayalım, gerçeği görelim. Bu anlamda gerçekten sağlık sistemimizle, Türkiye'de fedakar, özverili çalışan personelimizle gurur duyalım. Her noktada üzerlerine düşeni yaptılar.""50 dakika içinde 105 ambulans. Amsterdam'da gördünüz mü?" diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:"Altı dakika da dubaları, bariyerleri kırarak, oraya ulaşan kim oldu bugüne kadar? Hastayı alıp, İzmir'e kadar evine, ambulansla sağlık personeliyle kim teslim etti? O vatandaşla en az iki defa görüştüm. O kişiyi alıp evine kadar yine ambulansla yine personelimizle evine kadar götüren biziz ve hizmet yapılmadığı söyleniyor. Lütfen Türkiye ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünya bu noktada Türkiye'nin sağlık sistemini takdir ediyor. Ben burada 82 milyona hizmet vermek noktasında kendimi görüyorum. Kim olursa olsun, herkese hizmet noktasında, 1 milyonu aşan sağlık personelimiz fedakar ve özverili bir şekilde gayret ediyor. Bu personelimizle, bu sistemimizle gurur duyalım. Varsa bir eksiğimiz biz bu eksiğimizi tamamlamak noktasında hazırız. Varsa öneri, bu öneriyi dikkate alıp gereğini yapmaya hazırız."İlk günden itibaren koronovirüse karşı bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturup, bu doğrultuda bu enfeksiyonla ve salgınla mücadele ettiklerini ve dünyada bu konuda takdir gördüklerini anlatan Koca, "Dünya Sağlık Örgütünün halen bize önermediği yöntemleri biz uyguluyoruz. Bir vatandaşımız dahi bu enfeksiyonla karşılaşsın istemiyoruz. Bu anlamda bilimin, bilim kurulunun öngörüsü, önerisi neyse imkanlarımız ölçüsünde bunları yapma noktasında gayret içindeyiz." ifadesini kullandı."Dünyada 14 günden daha uzun süre karantina altına alınma gibi bir durum yok"Bir gazetecinin, bilim insanlarının hastalığa ilişkin kuluçka süresinin 24 güne çıktığına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Koca, bununla ilgili henüz net bir bilginin olmadığını söyledi. Koca, "Genel bir bilgi, 14 günden daha uzun süreli olmadığı yönünde. Bundan sonraki süreçte 14 güne göre uygulamalarımız devam etmiş olacak." dedi.Bakan Koca, "Çin'den gelen vatandaşların karantina süresinin uzaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? " sorusunu, "Şu an dünyada 14 günden daha uzun süre karantina veya gözlem altına alınma gibi bir durumun olmadığını söylemek istiyorum. Türkiye değil, dünyada 14 günden daha fazla gözlem önerilmiyor, 24-25 gün ile ilgili bilimsel, ortaya konmuş bir çalışmanın olmadığını, Bilim Kurulu'nun 14 günün yeterli olduğunda ısrarlı olduğunu söylemek istiyorum." diye yanıtladı.Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmediğinin altını çizen Koca, "En son, dün Mersin'de bir vaka vardı, o vakanın sonucu da negatif çıktı." bilgisini paylaştı.Koca, mürettebatın bu sabah taburcu edildiğinin, bu kişilere evlerinde sağlık personelinin eşlik edeceğinin hatırlatılarak, bu kişilere düzenli test yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık, "Yine testleri, şu an karantina hastanemizde yapıldığı şekliyle evde de devam etmiş olacak." dedi.Çin'den Türkiye'ye gelmek için Türk vatandaşlarından bir başvuru olup olmadığına ilişkin soru üzerine Koca, şu an için bir başvuru yapılamadığını söyledi. Koca, "Olursa yine vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızı söylemek istiyorum. Şu an herhangi bir başvuru yok. Eğer böyle bir durum olur, özellikle enfeksiyonun, salgının yoğun olduğu eyaletlerde olursa bu konu da Bilim Kurulu'nun gündemine gelmiş olur. Benzer bir uygulama olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Sağlık Bakanı Koca, ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında hastalığın sona ereceğine ilişkin açıklamasına dair de şunları kaydetti:"Biz, Bilim Kurulu ile bilgi doğrultusunda hareket etmekten yanayız. Tabii ki bu virüsün en az olduğu veya viral enfeksiyonların en az olduğu nisan-mayıs-haziran dönemini bütün dünya biliyor, yeni bir bilgi değil. Dolayısıyla biz bu süreçte üç-beş sonra viral enfeksiyonların düşebileceği bir dönemi düşünerek bugünkü tedbirleri almama noktasında olamayız. Biz bugün için alınması gereken tedbirleri anbean yakın takip ederek almak zorundayız. Bilim Kurulu bu nedenle neredeyse her gün toplanarak, gelişmeler doğrultusunda önerileri bize yapmaktadır. Biz de öneriler doğrultusunda uygulamaya geçme noktasında bir çaba içindeyiz."Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı'na ilişkin üç gün önce geniş katılımlı bir toplantı yapıldığını belirten Koca, toplantının bir takım bilgilerin güncellenmesi ve önerilerde bulunulması üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. Koca, toplantının önerileri doğrultusunda alınması gereken kararların uygulanacağını söyledi.Koca, bazı hastanelerin influenza aşılarını talep ettikleri ölçüde alamadıkları yönünde bazı iddialar olduğunun belirtilmesi üzerine ise "Aşı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Bu anlamda yeterli aşımızın olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, endişe etmeye gerek yok." açıklamasında bulundu.(Bitti)