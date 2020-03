Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşımıza ısrarla şunu söylüyoruz; mümkün olduğunca yurt dışına gitmeyin. Yurt dışından dönüşlerinizde de ne olursunuz 14 gün evlerinizde kendinizi izole edin." çağrısında bulundu.Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul'dan Singapur'a giden uçaktaki mürettebatın nerede gözlem altında tutulduğuna ilişkin soru üzerine Koca, Bilim Kurulu'nun bu konudaki yaklaşımının, temaslı olan kişilerin gerektiğinde evde de rahatlıkla izole edilebileceği yönünde olduğunu aktardı.Norveç'te pozitif olan bir vakanın evde izlendiğini belirten Koca, "Herhangi bir konukevi ya da bir gözlem evi olabilir. Bunu hasta olmayan, temaslı kabul ettiğimiz kişiler için söylüyorum. Hastane ortamı olabilir. Biz buna rağmen mürettebatı otel ortamı veya İstanbul'da hazırladığımız bir hastane ortamımız var, onun ismini vermeyeyim, daha çok otel ortamında, tek odalarda sağlık personelimizin yakın takibinde olmasını daha çok önemsiyoruz. Bu noktada bir yaklaşım sergilenecek." dedi."Cumhurbaşkanımız süreci hassasiyetle takip ediyor"Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısında koronavirüse karşı herhangi bir karar alınıp alınmadığına yönelik soruya karşılık Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından itibaren süreci hassasiyetle takip ettiğini belirtti.Sağlık Bakanlığının, virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik aldığı tedbirleri 8 bakanlıkla birlikte uyguladığını ifade eden Koca, "Cumhurbaşkanımız da özellikle korona tedbirlerinin en üst düzeyde alınması ve konuya azami duyarlılık gösterilmesini özellikle istiyor. Bu anlamda da Bilim Kurulunun önerilerinin hassasiyetle uygulanması talimatını verdi." dedi.Türkmenistan sınır kapısının kapatılmasıyla mahsur kalan tır şoförlerinin sosyal medyadaki yardım çağrılarının hatırlatılması üzerine ise Bakan Koca, şöyle konuştu:"Sosyal medyada birtakım görüntüleri biz de gördük. O görüntüler daha ilk zamanda çekilen görüntüler. Hatta yer yer bazı kişilerin yemek masası olduğu halde yemeklerini tabildotu alıp, dışarıda yemeyi ve onun da görüntülerini servis etmeyi, sonra bunu da itiraf ettiklerini biliyoruz. Biz ilk günden itibaren özellikle sınırdan içeriye girişleri azami düzeyde kontrol etme kararını sıkı bir şekilde uygulamak istiyoruz. Bunu vatandaşımız için yaptık.""Geldiğimiz nokta, aldığımız katı tedbirler sayesinde oldu"Bakan Koca, sınırda alınan tedbirlerden önce İran'dan kara yoluyla günlük 4 bine yakın giriş-çıkış olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:"Hava yoluyla da en az bu kadardır. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir giriş çıkışın olduğu bir bölge ve enfeksiyonun da şu an hangi boyutlara geldiğini görüyoruz. Eğer o gün o kararları almış olmasaydık şu an biz bu salgını farklı yaşardık. Dolayısıyla vatandaşımız için bunu aldık. Ben sınıra gittiğimde de özellikle uyarımı yaptım. Biz buradan bu tedbirleri almak zorundayız. Bu imkanlarımızı her geçen gün artırma çabası içindeyiz. Özellikle sınırdan gelenin muayeneleri yapılıp Kum ve Meşhed öyküsü olanları göndermemeye, 14 gün gözlem altında tutmaya... Hastalık bulgusu varsa hastane ortamında takip etmeye, numune ve sonrası için gerektiğinde evde gözleme devam. Yine herhangi bir hastalık bulgusu yoksa o durumda da 14 günlük gözlemi, devamında Bilim Kurulu'nun da önerisiyle 2-3 günlük takipten sonra eğer herhangi bir hastalık bulgusu yoksa, gerektiğinde evde de 14 gün gözlem altına alınmasını süreçte sağladık. Tır şoförlerinin bu anlamdaki gelişlerini bir daha sayıyı artırarak hızlandırabilir miyiz diye... Habur gibi birtakım kapılarımızda da o ticareti engellememek üzere biz buradan tır şoförünün karşıya geçmeyeceği, karşıdan da şoförün buraya gelmeyeceği tarzda birtakım yöntem ve damper değişimi ve benzeri birtakım yaklaşımlar devreye soktuk. Ticaret de etkilenmesin ama enfeksiyonda da salgından da mutlak korunabilir olalım diye... Bu dönemde aldığımız tedbirlerin ne kadar katı olduğunu biliyoruz. Şu an geldiğimiz noktanın bu katı tedbirlerle olduğundan da emin olalım.""Enfeksiyon yok, varmış gibi kendimizi izole edelim"Sağlık Bakanı Koca, yurt dışına çıkışlarla ilgili de şu uyarıyı yaptı:"Vatandaşımıza ısrarla şunu söylüyoruz; mümkün olduğunca yurt dışına gitmeyin. Yurt dışından dönüşlerinizde de ne olursunuz 14 gün evlerinizde kendinizi izole edin. Çocuğunuza, eşinize, annenize babanıza, yakınlarınıza bulaştırmayın.Yurt dışında enfeksiyonun Avrupa özelinde, özellikle İran zaten bütün bölgeye yayılmış durumda. Mahkumların da salıverildiğini biliyoruz. Bütün ülkeye yayıldığını yetkililer söyledi, biz de biliyoruz. Bu anlamda 14 gün kendilerini evde izole etmeleri gerekiyor. İngiltere şu an okulları tatil etti. Biz bunu ısrarla illa enfeksiyon olduktan sonra yapmayalım, şu an enfeksiyon yok ama varmış gibi kendimizi şu dönemde izole etmeyi, dışarı mümkün mertebe çıkmamayı, yurt dışına mümkün mertebe gitmemeyi, kalabalık ortamlara girmemeyi, hastalık bulgusu olanların maske kullanması gibi önlemlerimizi, vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını özellikle istiyoruz. Bilim Kurulu, bakanlık ve devlet olarak istiyoruz."Bakan Koca, İstanbul'da havalimanında ne tür tedbirler alındığına ilişkin bir soruya karşılık şu bilgileri aktardı: Termal kamera devrede. Biz, dünyada, Avrupa bölgesinde, hatta Amerika'da termal kamera uygulamasına geçilmediği dönemden önce geçtik. Halen bütün Avrupa daha termal kameraya geçmiş durumda değil. Bütün Amerika termal kameraya geçmiş durumda değil. Biz bunu sınırlarda da hava alanlarında da yaptık. Bu dönemde transit yolcular için de benzer şekilde termal kamera uygulaması devrede. Eksik olan bu anlamda herhangi bir durumun olmadığını özellikle söylemek istiyorum.""İran ile pazartesi günü Skype üzerinden bir iletişimimiz olacak"Bakan Koca, şu an 23 ülkeyle bilgi paylaşımı yapmak üzere bakanlık çalışanlarının devrede olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Kimi zaman malzeme yardımı da ayrıca söz konusu. İran ile ilgili de biz her zaman devredeyiz. Bakan yardımcımız, bakan yardımcısıyla sürekli devrede. Bugün büyükelçi de geldi. Onlara da hangi tedbirlerimizi aldığımızı ve alınması gereken tedbirleri aktardık. Pazartesi günü için de ayrıca Skype üzerinden bir iletişim olacak. Bu iletişimlere de devam edeceğiz. Azerbaycan'dan bir heyet geldi. O heyeti bilgilendirdik. Hatta şimdi bir bilim insanımızı oraya gönderme noktasında bir plan yaptık."CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını eleştiren Bakan Koca, "Virüsü ülkemize bugüne kadar sokmamayı başardık. Meclis'teki doğrusu akıl almaz davranışı görünce de çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. 'Koronovirüs Meclis'e girmiş' dedim. Milletimiz bu kişiyi ve gerekenleri karantinaya gerekirse almasını bilir." ifadesini kullandı.(Bitti)