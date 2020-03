Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs konusunda, "Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır." dedi.Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yeni tip koronavirüsle mücadelenin sürdüğünü belirten Koca, söz konusu virüsün aslında iyi bilinen virüs ailesinin 7'nci üyesi olduğunu belirtti.Koronavirüslerin 4 üyesinin insanlarda hafif soğuk algınlığına benzer hastalık yaptığına değinen Koca, yeni tip koronavirüsün ise bugün dünya gündeminde yer alan Kovid-19 hastalığına yol açan virüs olduğuna değindi.Koca, ilk olarak Çin'de tespit edilen sonra Güney Kore'ye yayılan yeni tip koronavirüsün, İran daha sonra da İtalya'dan tüm dünyayı etkileyecek şekilde yayıldığını anımsattı.Çin dışına erken dönemde sınırların kapatıldığını aktaran Koca, bu kapsamda Çin'den herhangi bir yabancının gelmesine de izin verilmediğini söyledi."İran'la sınırımızı kapatmasıydık, 50 bin kişi Türkiye 'ye girecekti"Yeni tip koronavirüsün 19 Şubat itibarıyla, Çin dışında 26 ülkeye yayıldığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:"İran'da Kum ve Meşhed kenti odaklı salgın belirginleşince o dönemde de hiç düşünmeden, tereddüt etmeden erken dönemde sınırlarımızı da havayolunu da kapatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreci yakın takip ettiği bu dönemde, önerileri karara bağlamıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşhed kentinde başta görüldüğü şekliyle karantina Vuhan'da olduğu gibi alınmış olsaydı Kum kenti dışına İran'a ve bölgeye yayılım olmayacaktı."Bütün İran'a yayılan yeni tip koronavirüsün bölge için risk oluşturduğuna dikkati çeken Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Japonya'da salgının yoğun olduğu gemide 30 İtalyan vatandaşının alınmış olması ve o kişilerin de karantinaya alınmamış olması öncelikle Milano köylerinden başlayarak bütün İtalya'yı kaplamış oldu. Orada da alınması gereken erken dönemde 30 kişiyi karantinaya almaktı. Devamında o bölgeyi karantinaya almak alınması gereken tedbirdi. Bütün İtalya'yı kuşattığı gibi süreçte bu dönemde Avrupa da maalesef hiçbir tedbir almadı. Bu tedbirlerde son derece ağır davrandı. Ağır davranmaya da devam ettiğini görüyoruz."Avrupa'nın Çin ve Almanya ile hiçbir ilişkisini kesmediğini vurgulayan Koca, aynı şekilde İtalya ile de hiçbir Avrupa ülkesinin ilişkisini kesmediğinin altını çizdi.Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin alınmaması nedeniyle virüsün şu anda 106 ülkede görüldüğüne dikkati çekerek, "Eğer biz, İranla iki hafta önce sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, bu dönemde Türkiye'ye girecek olan kişi sayısı ortalama haftalık 50 bindi. Bir haftalık gecikmeyle, 50 bin kişinin Türkiye'ye girişi olacaktı. Türkiye'nin birçok bölgesinde bu salgını görür olacaktık. 50 binin içinde bu virüsü taşıyan olacağını biliyoruz. İran'da bu salgının hangi boyutlarda olduğunu da görmüş oluyoruz." şeklinde konuştu.Yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığına işaret eden Bakan Koca, "Bu süreçte artık sorun giderek küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi. 106 ülkede görülmüş olması Türkiye'de bu süreçte görülmemiş olması erken dönemde benzer şekilde hiçbir ülkenin ilişkilerini kesme noktasında katı davranmamış olmasıdır. Eğer biz de gecikmeli bu kapatmaları yapmış olsaydık, şu an biz de İtalya, İran gibi bir ülke haline gelebilirdik. Bu tedbirler erken dönemde alındı. Onun için şu dönemde bu vakaları görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Basın toplantısının bulunduğu salondaki hiç kimsede hepatit B ya da sarılık hastalığı olmadığını söylemesinin mümkün olmadığını dile getiren Koca, "Tetkikler yapıldıktan sonra eğer varsa 'Hepatit B taşıyıcısı 3 kişi var' diyebilirim. Şu an tespit edilen, bir vaka olmadığıdır." ifadesini kullandı."Sorun küresel, mücadele ulusal"Sağlık Bakanı Koca, İtalya'da ölüm sayılarının arttığını, Almanya'da sadece son 24 saatte artan vaka sayısının 111, İspanya'da 326, İsviçre'de 42, İsveç'te 45 olduğunu ve bu sayıların daha büyük oranlarla artmaya devam ettiğini bildirdi.Fransa ve Almanya'da artışın daha yüksek olduğuna değinen Koca, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:"Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte, biz bu mücadeleyi ulusal, yerel kendi vatandaşımızla birliktelikle aşabiliriz. Risklerin somut olduğunu, kuralların da basit olduğunu söylemek istiyorum.Bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 109 bin 498'e yükselirken, dünya genelinde de 3 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin de 60 bin 762 olduğunu biliyoruz. Türkiye'de tespit edilmiş tıbbi ifadeyle tanı konmuş koronavirüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. Geçen gün 5 gün önce bin 300'ün üzerindeydi.Numune sayısında da giderek artış var. Şu an 700'ün üzerinde ilave oldu. 2 bini geçen bir numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.""Zorunlu olmadıkça evden çıkmasın, maske kullansın"Sağlık Bakanı Koca, yurt dışında, özellikle de Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına şu uyarıları yaptı:"Virüsün tüm dünyada özellikle Avrupa'da görülmesi buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına bir uyarıyı yapmamızı gerektirmekte. Bu virüs, ülkelerinde hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar. Bu ülkelerideki tedbirlerin zayıf olması veya tedbirlerin bütünlüğünü bozan eksikler içermesi nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacını hissediyorum.Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımız da dahildir. Kişisel tedbirlerini almalıdır. Yurt dışında özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın giderek Avrupa'da ciddi bir küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını eğer çıkılacaksa mutlaka maske kullanarak çıkmaları gerektiğini, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini özellikle ifade etmek istiyorum."(Sürecek)

