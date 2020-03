Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Sorunun küresel, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum." dedi.Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Son 14 günde yurt dışından dönenlere kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri uyarısında bulunan Koca, ortamı sık sık havalandırmalarını ve mümkün olan en az kişiyle temas ederek maske kullanmalarını önerdi.Bakan Koca, kronik hastalığı bulunanlar dahil 50 ve 60 yaş üstü olanların zorunlu olmadıkça şu dönemde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.Ellerin normal sabunla sık sık yıkanması, evden çıkılacaksa mutlaka maske takılması, soğuk algınlığı belirtisinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, rapor alınması durumunda sağlık kuruluşlarının yeterli olduğunu ifade etti."Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Riskler somut, kurallar da basit." diyen Koca, benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduklarını ama maalesef bu çağrıya karşı gerekli tedbirlerin çok geç alındığını dile getirdi.Özellikle öncelikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşların mümkün mertebe uzak durması gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:"Virüsün yaygın olduğu şehirlere seyahatler mecburi bir durum yoksa ertelenmelidir. Buralarda yaşayanlar ise mümkün olduğu kadar evlerinde kendilerini izole etmelidir. Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin bu süreçte demin bahsettiğim şekliyle evde izole olarak kalmalarının şu dönemde çok önemli olduğunu çünkü ülkede olmayan bu virüsün bundan sonra gelişi ancak yurt dışından gelişle söz konusu olacak. O nedenle yurt dışından gelenlerin bunu taşıyabileceğini ve bu süreçte 14 günlük zaman diliminde mümkün mertebe başka biriyle temas etmemelerini önemsiyoruz.Virüsün sınırlarımızdan içeri girmesini önlemeliyiz. Dünyadaki ülkelerin tamamıyla bütün Avrupa ile özellikle başta olmak üzere gelişlerimizi kesmeye imkan yok. Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım da yok çünkü Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz. Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete hala sahip değil, birbirleriyle ilişkisini hala sınırlamadı. Kendi halkları için gerekli tedbirleri almayan ülkelerin, virüsün bize bulaşmasını önlemek için teşebbüste bulunabilecekleri yönünde beklentimiz de olamaz. Ülkemizin bu salgından henüz etkilenmemiş olması, erken dönemde aldığımız tedbirler sayesinde. Ancak bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır.""Bu görüntüleri alıp yaymak doğru değil"Bakan Koca, vaka görülmesi halinde vatandaşlara bulaşmasını engellemek ve tedavi protokollerini uygulamak için tüm hazırlıkları yaptıklarını, hastalığın görülmesi halinde alınacak tedbirler çerçevesinde 81 ilde hastaneleri belirlediklerini dile getirdi.Grip salgını durumu için hazırlanan planın koronavirüs salgını için de etkili bir plan olduğunun altını çizen Koca, bu plan dahilinde bir vaka ile karşılaşılması durumunda hangi noktada hangi tedbirlerin alınacağının belli olduğunu kaydetti.Koca, şüpheli her vakanın tedbir alınması gereken bir vaka olduğunu ifade ederek sahada şüpheli görülen vakalar için alınan tedbirleri pozitif vakaymış gibi sosyal medyada yayılmasının vatandaşlarda gereksiz tedirginlik ve endişe oluşturduğunu belirtti.Bilim Kurulunun hazırladığı rehber gereği, şüpheli bulunan vakalarla ilgili nasıl yaklaşılması ve numunenin nasıl alınması gerektiğiyle ilgili bir yaklaşım tarzı olduğunu aktaran Koca, "Bu durumda tulumun giyilmiş olması, maskenin veya gözlüğün takılmış olmasıyla 'burada kesin pozitif bir vaka var, koronavirüs vakası var' gibi algılanmamasını, bir ihtimal dahilinde özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire ne kadar önem ve hassasiyetle yaklaşmakta olduğumuzun bir göstergesi. Bu görüntüleri alıp yaymak doğru değil." diye konuştu.Ankara'da Umre'den gelen bir vatandaşın ateşli olduğu için evden hastaneye götürülürken giydirildiği kıyafetlerle görüntülerinin alınarak hastalığın "pozitif" gibi lanse edildiğini anımsatan Koca, hastanın sonucu negatif çıkınca dün gece Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden çıkarılarak normal tedavisinin devam ettirildiğini vurguladı.İlk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını, bundan sonra da paylaşmaya devam edeceklerini aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:"Bu paylaşımları yapanların, sağlık personeli gibi ses kaydı yapıp, yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın da takibatı başlattığını biliyorsunuz. Bu tarz bilgilerin yayılmasına bilmeden aracılık etmiş olanlar olabilir. Bu duruma düşmemek için lütfen bu yalanlara aracı olup hem cezai duruma düşmeyin hem de vebal yüklenmeyin. İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölen vakaların olduğu, hatta birçok hastanede benzer şekilde organizasyon kurulduğuna dair yaygın bir WhatsApp grubunun olduğunu artık bilmeyen yok.Emin olun sadece tiyatro ve o kişinin emniyet tarafından yakalanacağını ümit ediyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da emin gibiyim. Yani bir mizansen bu kadar olabilir, bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Hiç aslı astarı yok. Dediklerinin 10'da 1'i doğru olsa 9'una eyvallah diyeceğim. Yani dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo.""Yayılmasını önlemek bizim elimizde"Bakan Koca, şüpheli vakaların sayısının artması durumunda test yapacak laboratuvar sayısını artıracak şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.Laboratuvarı özellikle İran'da sınır bölgesinden gelen vakaların sayısının fazla olması sebebiyle Erzurum'da hemen açtıklarını anlatan Koca, devamında İstanbul'da, gelecek günlerde de Adana, Antalya ve İzmir dahil olmak üzere 6 yerde çalışmaya devam edecekleri bilgisini verdi.Bakan Koca, öncelikle ellerin normal sabunla sık sık temizliğini özellikle önerdiklerini vurgulayarak imkan bulunamazsa alkol bazlı el dezenfektanlarını önerdiklerini, koronavirüsün virüs olduğu için antibakteriyel ürünlere yanıt vermediğini, sabun veya alkol bazlı dezenfektan bulunamazsa, yerine kolonya da kullanılabileceğini söyledi.Tahran uçağıyla gelen yolculardan numunelerin alındığını, sonuçların elde edilmesiyle son testlerin durumuna göre negatif çıkarsa yolcuların evlerine uğurlanacağını belirten Koca, durumun bu akşam netleşeceğini bildirdi.Vatandaşların endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum olmadığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Koronavirüs ile mücadelemizde devlet organlarımızın tamamı ve Sağlık Bakanlığı olarak yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin bu dönemde yapmadığı kadar yaptığımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan faktörlerle devam edemeyebilir, kontrol altına alamadığınız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar, devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe aslında durumun kendisinden daha kaygı vericidir. Karşımızdaki riskler somut ancak uyulacak kurallar basittir. Yani 'sorun küresel, mücadelemiz ulusal, riskler somut, kurallar basit' demek istiyorum.""Rapor olduğunda işveren hangi sıkıntıyı oluşturabilir?"Açıklamalarının ardından bir gazetecinin İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedbiren şu an gözlem altında bulunan kişi sayısının kaç olduğuna yönelik soru üzerine Koca, "Zekai Tahir Hastanesi'nde şu an 65 kişi kaldı." yanıtını verdi.Son 14 gün içinde yurt dışında bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacaklarının hatırlatılarak rapor alınmasının işverenle çalışan arasında sıkıntı yaratıp yaratmayacağına ilişkin soru üzerine de Koca, "Rapor olduğunda işveren hangi sıkıntıyı oluşturabilir? Sağlık açısından verilen bir rapora işveren 'Hayır, çalışacaksın mı?' der, böyle bir durum olamaz ki." diye konuştu.Sağlık Bakanı Koca, 5 ülkenin dışında da artık virüsün çok sayıda ülkede görüldüğünü vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:"Baştan ilk 5 ülkeydi, artık Avrupa'nın bütün ülkeleri hatta dünyanın birçok ülkesi riskli olmaya başladı. Her gün sayılara ilave oluyor, dün sabah 94'tü, akşam 104'e çıktı, şimdi 106'ya çıktı. Her geçen gün küresel anlamda riskli bir hale gelinmiş oldu. Onun için sorun küresel. Bu süreçte bizim mücadelemizin de ulusal yani yerel olması gerekiyor. Bizim bu bulaşıcılığı vatandaşımızla birlikte önlememiz gerekiyor."Rapor alabilmek için çalışanlardan istenilen şartların ne olduğunun sorulması üzerine Bakan Koca, "Yurt dışından gelen kişilerin evlerinde kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Öncelikle yurt dışına gidilmemesini, bunun çok büyük bir risk oluşturduğunu, geldikten sonra da 14 gün kendilerini evde çocuğundan, eşinden, yakınlarından uzak tutarak izole etmelerini, dışarı çıkılacaksa maske takarak çıkılması gerektiğini, rapor alınması gerekiyorsa da 14 güne tamamlanacak şekilde alınmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.Bakan Koca, rapor almak için pasaport götürülmesinin yeterli olduğunu sözlerine ekledi.(Bitti)

