Sağlık Bakanı Koca, dünyaya Çin için dayanışma çağrısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (nCoV-2019) ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan, ülke genelinde hızla yayılan ve dünyanın birçok farklı ülkesinde de görülen yeni tip koronavirüsün ağır tabloya ve ölümlere yol açtığını belirten Koca, yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığın tüm dünyada küresel bir tehdit oluşturması nedeniyle endişeye neden olduğu, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini hatırlattı.

DSÖ'NÜN ACİL DURUM İLANINI HATIRLATTI

Koca, "DSÖ'nün bu acil durum ilanı, son 10 yıllık dönemde ilan edilen uluslararası nitelikte 5'inci acil durum olarak karşımıza çıkmıştır. DSÖ yaptığı küresel halk sağlığı acil durumu ilanı ile tüm ülkelere şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için sürveyanslarını geliştirmeyi, olağandışı akut solunum yolu enfeksiyonları ve pnömoni vakalarını dikkatle gözden geçirmeyi önermektedir. Üye ülkeleri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) doğrultusunda sağlık acil durumlarına hazırlıklarını güçlendirmeye davet etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, ÇİN VE DİĞER ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTEK GÜÇ OLUŞTURMAKTADIR"

Tüm dünyayı etkileme potansiyeli taşıyan bu tür virüs salgınları ile mücadelede tecrübeli bir kadronun yetiştirilmesinin ve dünya çapındaki salgınları önlemek ve bu salgınlara yanıt vermek adına kadronun hızlı müdahalesinin gerekliliğinin bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Koca, Türkiye'nin iyi yetişmiş sağlık profesyonelleri ve yaygın sağlık tesisleri ile önemli sağlık hizmeti sunum kapasitesine ve güçlü sağlık sistemine sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Türkiye'nin bu kapasitesi ve geçmiş tecrübeleri ışığında ülkesini ve vatandaşlarını bu tehditten korumaya kararlı olduğunun altını çizerek, "Ancak bu kararlılık aynı zamanda bu sıkıntıdan muzdarip olan başta Çin olmak üzere diğer ülkelere de destek için önemli bir güç oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

"ÇİN HALKININ YANINDAYIZ"

Türkiye'nin zaman zaman dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan doğal afetlere müdahalede davet beklemeden ilk ulaşan ülkelerin başında geldiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çinli meslektaşlarımız ve devlet yönetiminin en kısa sürede bu sorunu aşacaklarına inanıyoruz. Türkiye olarak kapasite ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Bu konuda Çin vatandaşlarının yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Çin hükümetinin bir kuşak bir yol inisiyatifinin yalnızca ticaret ve teknoloji alanında değil, sağlık alanında da ülkemizce destek gördüğünü ifade etmek isteriz. Küreselleşen, insan ve mal hareketlerinin son derece hızlandığı, mesafelerin kısaldığı günümüzde bu tür hastalıklarla ortak mücadele, sadece bir korunma güdüsü ile değil, insani hislerle yapılması gereken bir mücadeledir.

Koronavirüs enfeksiyonu konusunda da tüm dünya davet beklemeksizin Çin halkıyla dayanışma içerisinde olmalıdır. Buna benzer küresel sorunlarda, hatta yerel afet durumlarında bile imkanı olan ülkelerin yardım daveti veya çağrısı beklemeksizin, gücü oranında birlik ve dayanışma göstermeleri gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı olarak Çin halkının bu zorlu günlerinde yanlarında olduğumuzu, dostane duygularımızı teyiden bildiririz."

NE OLMUŞTU?

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.