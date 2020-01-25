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Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

25.01.2020 03:17 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " 'da 13, 'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, bölgedeki hastanelerde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz hazır hizmetin başında bulunmaktadırlar." ifadelerini kullandı.
"Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." diyen Bakan Koca, Elazığ'da hastanelere başvuran 405 yaralı olduğunu, 35 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 11'inin ağır yaralı olduğunu söyledi.
Malatya'da ise müracaat eden yaralı sayısının ise 3'ü ağır olmak üzere 148 olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Elazığ ve Malatya'da toplam 137 ambulansımız mevcut. Bu 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır bir şekilde ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. Bunun dışında 5 tane bölgede zaten UMKE aracımız vardı. 121 UMKE aracı daha ilave etmiş olduk. Ayrıca 4 mobil komuta aracı ve görevlendirdiğimiz personel sayısı da ilave olarak bin 159 kişi oldu."
Koca, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Sağlık Bakanı Koca:

fahrettin koca, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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