Sağlık Bakanı Koca: "En çok vaka İstanbul'da"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, salgında gelinen noktanın altını çizerek tüm dünyanın ortak verdiği bir savaş içinde olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Korona virüs salgınında gelinen nokta artık olayın başlangıç günlerini unutturdu. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösteriyor. Bu eski dünya değil. Dünya insanının ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor. Dünyanın her ülkesi ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünyanın her ülkesi bu savaşta ayrı bir cephe. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Dayanışma izolasyonla gerçekleşiyor. Araya mesafe koymak bizi güçlü kılıyor" ifadelerini kullandı."TEMAS, MESAFE, İZOLASYON"Şu ana kadar Covid-19'a karşı alınan önlemler arasında en etkili olanın izolasyon olduğuna değinen Koca, "Dünya şu ana kadar bu virüse karşı nasıl başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik. Hastalık Türkiye'ye girdiğinde bu mücadelede asıl silahımızın izolasyon olduğunu söyledik. Temas, mesafe, izolasyon. Bu 3 kelime hayati önemli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız ve kendimizi izole edeceğiz. Bütün dünyada bilim insanları hastalık üzerine çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele, yayılmayı önleme meselesidir. Tıp, 'Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et' diyor. Bu temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak, tehdide karşı davranış da ortak olmalıdır. Uyguladığınız tedbiri başkasından da talep etme hakkınız var. Yakınlarınızı, çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. 'Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz, özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor' derseniz size kimse itiraz edemeyecektir" şeklinde konuştu."BUGÜN ÖDEVİMİZİ NE KADAR İYİ YAPARSAK YARIN BUNUNLA O KADAR ÖVÜNECEĞİZ"Yaşanan sıkıntılı sürecin er ya da geç biteceğine değinen Bakan Koca, "Mücadelenin temelinde kişiler var. Herhangi birimizin tavizi hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bugünler, tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bugün ödevimizi ne kadar iyi yaparsak yarın bununla o kadar övüneceğiz. Başarırsak, ki başaracağız birlikte gurur duyacağız. Bu bir savaştır. Halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, mümkün olduğu kadar bu virüsü kontrol altına almaktır. Virüsün bütün gücü, yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu fırsatı tanımayalım. İzole olmayı başaramazsak kayıplarımız artacak. Bu mücadelede stratejimiz sabit hayat olmalıdır. Yuvamız, gücümüz olmalı. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz" diye konuştu."SON 24 SAATTE YAPILAN TEST SAYISI 14 BİN 396"Son 24 saat içerisinde ortaya çıkan Korona Virüs tablosunu paylaşan Koca, "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, bugünkü vaka sayısı 2 bin 148, bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileşerek taburcu edildiğini söylemek istiyorum. Bazı bilgiler endişe verici olabilir. Endişe verici olarak da algılanmalı. Vakaları hızlı tespit gücümüz söz konusu. Bu tespitlerle virüs taşıyan hastaları izole ediyoruz. Günde taradığımız hastaların sayısı 10 bine vardı. Yani, bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitif vakaları taradığımızda da 47 bin 156 kişi oldu. Tarama son derece önemli. Bu dönemde pozitif ya da şüpheli görülen vakanın kimlerle temas ettiğini bilmek ve o kişileri özellikle izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur" dedi."BİR HASTANIN VİRÜSÜ BULAŞTIRDIĞI KİŞİ SAYISI EN AZ 30"Bakan Koca, 1 hastanın tarama sonucunu da göstererek hastalığın bulaşma sürecindeki hıza dikkat çekerek, "Ortada görülen bir hastanın virüsü bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Bu herhangi bir tablo değil. Bu isimleri belli olan bir tablo. Virüs çok kolay yayılıyor. Herkesin kendini şüpheli görüp, kendini izole etmesi gerekiyor. Bulaştıran kişi ise hayatta hastaneye yatmamış biri. 3 kişinin de hayatını kaybetmesine 12 kişinin de pozitif sonuç vermesine sebep olduğunu görüyoruz. Virüs kolay bulaşıyor. Başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızda ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. İzolasyon ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu virüs bütün dünyaya yayılımını 3 ayda yaptı. Bunu ne kadar kolay bulaştığına örnek olsun diye söylüyorum" diye konuştu."ÖNEMLİ OLAN HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZIN SAYISINI AZALTABİLMEK"Salgından dolayı hayatını kaybeden kişi sayısının mümkün olduğunca aza indirmek için sağlık personelinin tüm gayreti gösterdiğini söyleyen Bakan Koca, "Her hastaya test yapılmak diye yanlış bir algı var. Japonya'da yapılan test sayısı 34 bin. Bizim test sayımız 100 bini geçti. Günlük test kapasitemiz 15 bini buldu. Şu an 71 merkezde çalışılıyor. 89 merkeze de çıkma gibi planlarımız var. Çin'den getirdiğimiz kitler de devreye girdi. Bizim kit sorunundan öte bunu çalışacak ortamımız önemli. Biz hem merkez sayımızı arttırıyoruz hem de bunu çalışabilecek tüm merkezlere izin veriyoruz. Geçen hafta 10 binlere geleceğimizi söylemiştim, şimdi 15 bini bulduk. Haftaya 20-25 bin aralığına çıkacağımızı düşünüyorum, önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde de 30 binli rakamları görebileceğimizi söylüyorum. Önemli olan hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısını azaltabilmek. Bunun için testi daha çok hastalık bulgusu olan ve şüpheli olan kişilere yapmak istiyoruz. Hasta değilse herkese bu testin yapılması, kişinin kendisini negatif olarak düşündüğü için daha özgür ve rahat hareket etmesine sebep olur. 3-5 gün sonra da bu test pozitif çıkarsa birçok kişiye bulaştırabilir. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi düşünerek izole etsin" ifadelerini kullandı."İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI 8 BİN 852"Bugünün istatistikleri hariç toplam vaka sayısını gösteren Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk olarak il düzeyinde istatistikleri de açıkladı. Koca, "Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölü sayımız yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu ve bunu daha da aşağı çekersek son derece önemli. Düşük olan ülkelerinde giderek sayılarının arttığını biliyoruz. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşların sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerdeki dağılımı göstermemiştim. Dün itibariyle bütün illerimizde bu vakanın görüldüğünü biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60'lara yakın. İzmir ikinci sırada 853 vaka. 712 vakayla Ankara 3'üncü sırada, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli takip ediyor. İllere göre hayatını kaybeden vatandaşların dağılımı ise; toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ağırlıklı olarak; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana ve Sakarya şeklinde sıralanıyor" dedi."60 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLAN VATANDAŞLARIMIZIN ASLA EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI, KENDİLERİNİ İZOLE ETMELERİ GEREKİYOR"Her yaştan insanın virüse yakalanma ihtimali üzerinde duran Bakan Koca, özellikle 60 yaş ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamasını vurgulayarak, "Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde. Altta kronik hastalığı olan hasta grubunda, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 69'u tansiyon hastası. Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Özellikle hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaşın üstü. Bu nedenle kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın asla evlerinden çıkmamaları, kendilerini izole etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.Son olarak Bakan Koca," Hastalığın yayılmasını ve can kayıplarını önlemenin yolu tedbirdir. Kendimizi izole edelim, yuvamız gücümüz olmalı. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat tanımayalım" şeklinde konuştu.(Emin Kuvat - Neşra Durmaz - Nurullah Geylani/İHA)

