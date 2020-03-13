Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz.
13.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:54
Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Politika
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