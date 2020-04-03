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Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e yükseldiğini ifade eden Bakan Koca, "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor" dedi.

03.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 13.30'da yeni tip koronavirüs salgını gündemiyle toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Koca, bugün Kovid-19 nedeniyle 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor

"VAKALARIN YÜZDE 78,7'Sİ 60 YAŞ ÜSTÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilgilerini paylaştıktan sonra yaşlı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu belirten Koca, "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7’sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Etiketler: Güncel

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Fahrettin Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor

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