Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum.
18.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:22
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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