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Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"

Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz" "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz.

13.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:58
Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"
"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"
"Alo 184 'korona' danışma hattına çevrildi"
"Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak"
"Yurt dışında olanlar zorunlu olarak döndüklerinde 14 gün karantina altında tutulacak. 9 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi" Sağlık Bakanı Koca:

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Genel

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