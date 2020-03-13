Sağlık Bakanı Koca, ikinci koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada daha koronavirüs çıktığını açıkladı.
13.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada daha koronavirüs çıktığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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