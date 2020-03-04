Haberler » Dünya » Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi - Haberler

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın ülkelerinde etkili olan koronavirüse karşı Türkiye'ye bir heyet gönderip bilgi almak istediğini aktardı. Bakan Koca, koronavirüs bulaşma tehlikesine karşı heyeti geri çevirdiğini ve Skype programı üzerinden görüşme teklif ettiğini anlattı.

04.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:20

Çin'in ardından 'da da hızla yayılan koronavirüs ülkede canlar almaya devam ediyor. İranlı yetkililer, koronavirüse karşı 'ye gelip bilgi almak istedi. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün bulaşma ihtimaline karşı heyetin teklifini geri çevirip üzerinden görüşmeyi gündeme getirdi.

Dünya koronavirüs salgınıyla uğraşıyor. Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, İran'da Kum kentinde görüldükten sonra hızla ülkeye yayıldı. İranlı yetkililer ise salgına karşı önlem almaya çalışıyor.

"GELMEYİN SKYPE'TAN BAĞLANALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle arasında geçen görüşmeyi anlattı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Türkiye'ye gelmek isteyen İranlı yetkililerle aralarında geçen görüşmeyle ilgili Bakan Koca şunları söyledi: "İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak 'Gerek yok' denildi. Şimdi ise durum ciddileşince 'Nasıl adım atacağız' diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım' dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran'da yayılma var."

NE OLMUŞTU?

İran'da da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2 bin 336'ya yükseldi. Türkiye, İran'da görülen koronavirüse karşı tedbir olarak bu ülkeyle tüm kara sınırlarını kapattı, yolcu ve kargo uçuşlarını durdurdu. Ayrıca İran sınırında bulunan sınır kapılarına da ilk müdahale için sahra hastanesi kurdu.

Son Dakika: İranSon Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

İran dini lideri Hamaneyİran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandıSon dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandıİran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı YardımcısıSon dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısıİran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelmek isteyen heyeti geri çevirdi

fahrettin koca, Türkiye, Skype, İran, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZIN:İranlıları Türkiye topraklarına basmak isteyenleri hiç izin verilmemesi doğrudur
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
4.03.2020 11:19:15