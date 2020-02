Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA