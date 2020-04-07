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Sağlık Bakanı Koca: "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:49
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak"

Koca: "Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi."
Sağlık Bakanı Koca: "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak."
Bakan Koca: "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." Sağlık Bakanı Koca: ’İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

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Sağlık Bakanı Koca: "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu"
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