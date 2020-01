Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı." dedi.Ankara'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında havalimanında oluşturulan karantina müşahede odası ile bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının kontrolden geçirildiği, termal kameraların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın eşlik ettiği Bakan Koca, müşahede odasının ardından, odanın önündeki alanda bekletilen, özel cihazlarla ve negatif basınçlı sedye ile donatılmış 112 ambulansını inceledi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak'tan bilgi alan Koca, buradan termal kameraların bulunduğu terminale geçti.Koca, burada yaptığı açıklamada, Çin kaynaklı bir koronavirüs türünün sebep olduğu hastalıkla ilgili aldıkları tedbirleri yerinde görmek için havaalanına geldiğini belirtti.Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye için uygulanmasının erken olduğunu söylediği dönemde bile termal kamera sistemleri ve maske uygulamasını devreye soktuklarını dile getiren Koca, şöyle konuştu:"38 derece üzerinde ateşle Çin'den gelen yolcular için bu uygulamayı başlattık. Karantina odalarımızı ve ambulans sistemimizi hızla devreye sokma noktasında tedbirlerimizi aldık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. 11 bin kişiden koronavirüs şüphesi olan kimse olmadı. Dünya Sağlık Örgütü küresel ciddi bir durum olduğunu ifade etti. Bunu ifade ederken seyahat kısıtlamalarını önermedi. Biz Türkiye olarak, Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden, 13 Ocak itibarıyla tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık. Öncelikle, Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Merkezimiz devamında halk sağlığı ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz bütün tedbirleri hızla almaya başladı. İlk etapta bu konuda etkin hocalarımızla bir bilim kurulu oluşturduk."Koca, Bilim Kurulu'nun hızla şekillendirdiği bir rehberin yayınlandığının altını çizerek, "Şüpheli vakaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, tanı, teşhis ve tedavi safhasında nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatan bir rehber yayınlandı. Türkiye çapında sağlık kuruluşlarımıza müracaat edildiğinde bu rehber doğrultusunda yaklaşım gösterilmesi standardize edildi. Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." ifadesini kullandı.Bakanlık olarak Bilim Kurulunun yönlendirmesiyle bir takım bilgilendirmeler yapacaklarını aktaran Fahrettin Koca, şöyle devam etti:"Bakanlığımızın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilendirmelere itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada bu anlamda hem dünyada hem ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu, özellikle Bakanlığın bilgilendirilmelerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyorum. Bizler de bilim kurulunun bu noktada yaklaşımı ve tedbirleri doğrultusunda, gördüğümüz vakalarla ilgili gelişmeleri zaten kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. En ufak ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilerle tedirgin olunmaması ve hemen girip ilaçlarına başlanmaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Grip için verilmesi gereken ilacın da hekim kontrolünde ilk 48-72 saat içinde etkisinin olabileceğini biliyoruz. O nedenle gelişigüzel kullanılmamalı.""Bugüne kadar görülen vakaların yüzde 99'unun Çin kaynaklı"Bakan Koca, bugüne kadar görülen vakaların yüzde 99'unun Çin kaynaklı ve geri kalan yüzde 1'in de Çin'le ilgili hastalar olduğuna vurgu yaparak, "O yüzden Çin'le ilgili olan veya Çin'e giden insanlarla temas sonrası ateş, bulantı kusma ishal gibi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Zaten hekim arkadaşlarımızın bu noktada bir yaklaşım göstereceğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar yeni bir koronavirüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda çok yanlış bilgilendirmeler olduğunu görüyorum. Şehir hastanemizde var olan iki hastamız ki sonuçları negatif çıktı. O 2 hastamızı da taburcu ettik. Şu an bu anlamda takip edilen hastamızın olmadığını söylemek istiyorum." dedi.Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün seyahat kısıtlaması olmadığına yönelik bilgilendirmesinin anımsatılması üzerine, "Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgeye ve bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdi." ifadelerini kullandı.Uzak Doğu'da, Çin'e yakın bölgelerden uçakla Türkiye'ye gelecek yolcular için termal kamera uygulamasının kapsamının genişletmesi ihtimaline dair bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu an Dünya Sağlık Örgütü zaten önermiyor ama Bilim Kurulumuzla bu sabah yaptığımız toplantıda bu gündeme geldi. Bununla ilgili bir önerisi olmadı. Özellikle o bölgelerdeki hasta durumu önümüzdeki günlerde farklılaşırsa Bilim Kurulunun alabileceği bir kararla gündeme gelebilir. Şu an öyle bir durum söz konusu değil." değerlendirmesini yaptı.Bakan Koca, İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda uyuz salgını olduğuna yönelik iddialarla ilgili kendisine ulaşan bir bilgi olmadığını dile getirdi."Çin'den her gelen vatandaşı hastane ortamında karantiya almıyoruz"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den Türkiye'ye uçak seferleri dün durduruldu. Bu nedenle Türkiye'ye gelen Çinlilerin ayrılmasına yönelik Çin makamlarının başvurusu oldu mu? şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:"Çin'den her gelen vatandaşı hastane ortamında karantiya almıyoruz. Toplam 35 Türk vatandaşımız, Azeri 7 vatandaşımız, Gürcü 7 vatandaş ile diğer bir vatandaş olmak üzere toplamda 50 kişinin getirileceği, muhtemelen yarın Türkiye'ye gelinmiş olur. Niye hastaneye, karantinaya alıyoruz? Benzer şekilde tekil gelen, Çin'den gelen vatandaşlara niye bu uygulanmıyor?' diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden toplu olarak gelen bir vatandaş kitlesi olduğu için böyle bir tedbirin alınması gerektiğine Bilim Kurulu karar verdi. Yani aynı ve enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden geliş olmasaydı, ferdi olsaydı gerektiğinde evde de yakın takibe alınabilirdi. Biz ilk günden itibaren olaya ciddi yaklaştık. Ciddiyeti korumayı ihmal etmedik. Çok hassas davrandığımız için de bu anlamda yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Toplam, bugüne kadar şüpheli olan hasta sayısı toplam 70 kişi oldu ama hiçbirisinde koronavirüs pozitif çıkmadı."