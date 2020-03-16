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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vakası konulan 18 hastanın sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Koca, "Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var" dedi.

16.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının arttığını ancak sayısı önümüzdeki saatlerde açıklayacağını duyuran Koca, karantinadaki hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi de verdi.

"SOLUMUN SIKINTISI ÇEKEN HASTALAR VAR"

"Bugünler elbette böyle gitmeyecek. Normal hayatımıza döneceğiz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız." dedi.

"YENİ VAKALAR VAR"

Yeni koronavirüs vakarının olduğunu da belirten Koca, "Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım. Gece 12'den önce açıklamış olurum. Görünen o ki bu dönemde bazı haberler devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
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