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Sağlık Bakanı Koca, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.

24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:06
Sağlık Bakanı Koca, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Binali Yıldırım'la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin üzüntülerini paylaşıyorum. Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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