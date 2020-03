Sağlık Bakanı Koca: "Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol alan kimisi de bayılan. Bu hastalık anında düşmenize, anında her hangi bir ölümle sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Dolayısıyla böyle şeylere asla inanmayın. Bu algıyı oluşturmak isteyenlerle de ilgili birimler yasal çerçevede devrede oldular"-"Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz. Pandemi de eğer bildirilmesi gereken hastalıksa bunu bildirmek zorundalar. Bu dönemde korsan olarak çalışma yapan yerler olursa bize haber verin gereken işlemleri yapalım"-"Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol alan kimisi de bayılan. Bu hastalık anında düşmenize, anında her hangi bir ölümle sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Dolayısıyla böyle şeylere asla inanmayın. Bu algıyı oluşturmak isteyenlerle de ilgili birimler yasal çerçevede devrede oldular"-"Dağılım aslında genel. Genç orta yaş ve yaşlıyı farketmeden yaygın olarak görülüyor. Çin bize bu noktada son derece iyi niyetli ve her açıdan destek olmak istediğini belirtti. Biz ne kadar kurallara, temassızlığa uyarsak bu süreç o kadar süre kısalır. Ama ne kadar kurallara uymazsak bu sürek o kadar uzar"-Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Biz eğitimi telafi ederiz. Ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Meslek liselerimizi harekete geçirdik. Maske, eldiven gibi birçok üretim yapılıyor. Çocuklara verdiğimiz mesajlara dikkat edersek bu süreci atlatırız. Bu sorumluluk bizim omuzlarımızda ama annelerin ve toplumun da desteğine ihtiyacımız var"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) eğitim üzerindeki etkilerini açıklayan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatılacağını açıkladı."Bizim için çocuklarımızın sağlığı önce geliyor"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu'yla birlikte konunun etraflıca ele alındığını belirterek, "Biz, yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantıya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bilim Kurulumuzla beraber meselenin etraflıca tartışmasını yapma fırsatı bulduk. Bu anlamda MEB olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir beklenti içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaştığımız bir problem. Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye tamamen pedagojik olarak bakıyoruz. Ama bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı geliyor. Çocuklarımızın; fiziksel, ruhsal sağlığı öncelikle ele alınması gereken hususlardan. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da dünyadaki bütün ülkeleri günlük izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız"TRT EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerle öğrencilere ulaşıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde test haftasının bittiğini ve içeriklerin zenginleştirileceğini, "Milli Eğitim Bakanlığı, televizyon yardımıyla uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimlerine devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içinde de yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı da Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Çalışmalara baktığımızda; eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün vatandaşların, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz" ifadeleriyle açıkladı."30 Nisan'a kadar okulların tatil olmasına karar verildi"Koronavirüs Bilim Kurulu'yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Selçuk, "Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak" diye konuştu."Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli"Evde kalarak uzaktan eğitime katılan öğrencilerin ruhsal sağlığının önemine de dikkat çeken Selçuk, "Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne ve babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. O nedenle televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün boyutları dikkate alan çalışmalarımız artacak" dedi.Özel okulların velilere ödeme yapmadıkları için mesaj göndermesinin sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Bugün dünyada 1.5 milyara yakın öğrenci evde ve okullar kapandı. Bizim bütün velilerimize özel veya resmi okullarımız da öğrencisi olan bütün velilerimize önerimiz. Bu konu uzun soluklu bir konu ve telafisi yapılacak olan bir husus, özel okullarla ilgili temsilcilerle, derneklerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak suretle, şimdi yapılmayan herhangi bir eğitim hizmeti, tamamlanacağı ve telafi edileceği için bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA