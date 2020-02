Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüs tanı kiti üzerinde çalışıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün tedavisine ilişkin tanı kiti üzerine çalışma yaptıklarını belirterek, "Genel olarak aşılarla ilgili bir yaklaşımımız var. Üniversitelerin işbirliği içinde bunu hızla başlatma planı taşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün de özellikle arama kurtarma çalışmaları devam ederken onların da üzerine çığ düşmesi haberini aldık. Şu an hastanelerimize cesetleri getirilen vatandaşlarımızın sayısı 18 ve hastanelerimizde toplam 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir, yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Bilim Kurulunun 8'inci toplantısını yaptıklarını aktaran Koca, gelişmeleri ve aldıkları tepkileri her gün kamuoyu ile paylaştıklarının altını çizdi. Gelişmeleri de toplumla paylaşarak bilgilendirmeler konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Koca, "Vatandaşlarımızı tedirgin etmeye yönelik söylemlere itibar edilmemeli. Bakanlığımız ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sayfalarında bu bilgilere rahatlıkla ulaşılabilir. Türkiye'de hala herhangi bir yeni korona virüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Bu virüsün yüzde 99'u geçen oranda Çin ve daha özelde Vuhan bölgesinde olduğunu, yüzde 1'e yakınının da yine Çin kaynaklı temas ve orijinli olduğunu biliyoruz. Ülkeye girişini önleme noktasında Bilim Kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle uygulama noktasında hassasiyetle yaklaşım sergiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre ofisinde ekiplerimizi görevlendirdiğimizi, bazı bilgileri anlık aldığımızı söylemek isterim. Bugün itibarıyla Belçika dahil Çin dışında 27 ülkede korona virüsüne rastlandığını biliyoruz. Yüzde 80'in üzerindekilerin 60 yaş üstü kişiler olduğunu biliyoruz. 15 yaş altının genelde görünmediğini bildirilmediğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Dışarıdan özellikle virüs girişini engellemek için tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Koca, dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçeceklerini belirttiklerini hatırlatarak, "Bugün itibarıyla ülke sayılarının giderek artmış olmasından, 24 bin 604 vakanın ve 494 kişinin kaybedildiği ülke sayısının da Belçika ile birlikte 27 ülkede görüldüğünü biliyoruz. Şu an ağır vaka sayısının da 3 bin 219 olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün uluslararası uçuşlara termal kamera uygulamasının uygun olabileceği şeklindeki öneriye bizler de bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı korumak. Uluslararası yolculuk yapacak yolculara bilgilendirme broşürleri dağıtıldığını ve gerekli bilgilendirmelerin de sağlandığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda salgına neden olan Sars gibi, yeni koro navirüs gibi virüslerin zoonatik hastalıklar olduğunu aktaran Koca, "Bu hastalık da hayvanlardan insanlara bulaşan hatalıklar. Son 30 yılda 30 yeni enfeksiyon tanımlandığını biliyoruz. Bu enfeksiyonların da yüzde 75'inin zoonatik enfeksiyon olduğunu biliyoruz. Önerilen tek sağlık konsepti başlığı altında tüm paydaşların bu konuyla ilgili çalışmaları biliyoruz. Bu çerçevede multidisipliner çalışmayı hedefleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere 2018 Eylül ayında kurduğumuz 'Türkiye Zoonatik Hastalıklar Milli Komitesi' oldu. Türkiye Zoonatik Eylem Planı 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Özellikle akademisyenlerin ve paydaş kurumların temsil edildiği bu komite bugün de olağan toplantısını gerçekleştiriyor. İnsan, hayvan ve çevre korunması ve vatandaşlarımızı daha güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak üzere bu komite aktif rol almış olacak" dedi.

Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüslerin öksürük ve hapşırık ile saçılan damlacıklarla bulaştığını bildiren Koca, vatandaşları el yıkamanın ve kişisel temizliğin önemi konusunda uyardı. Koca, öksürürken ya da hapşırırken kağıt mendil ile ağzın kapatılması gerektiğini hatırlattı. Hasta kişilerin kalabalık ortamlara girerken maske takmasını önerdiklerini belirten Bakan Koca, "Bunun dışında maske kullanılmasının gerekli olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Özel bir takım solunum maskelerini kullanmaya da gerek olmadığının altını çizmek istiyorum. Son dönemde maske gibi koruyucu ürünlere giderek talebin arttığını görüyoruz. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Bu konuda Bakanlığımıza yoğun şikayetler yapıldığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile iletişim halindeyiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın tüketici haklarını korumak üzere Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bu konunun Ticaret Bakanlığı ile birlikte yakın takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Maske sıkıntısı yaşandığına yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydeden Bakan Koca, üretim için yeterli kapasitenin bulunduğunu belirterek, "Ortamların okulların dezenfeksiyonu ile ilgili yanlış bir takım bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle dezenfektanlarla ilgili dezenfeksiyonu 3-6 sürelerle koruyabileceği gibi yaklaşımları görüyoruz. Ortamların normal deterjanla temizlenebilir olduğunun altını çiziyoruz. El yıkamada da normal sabunun yeterli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu dönemde özellikle vatandaşımızın korunmada gerekli olmayan ürünlere fazladan harcama yapmaması gerektiğini söylemek istiyoruz. 61 Zekayi Tahir Burak Hastanesinde misafir ettiğimiz misafirlerle ilgili 4. gün, dün itibarı ile örnek numune alındı, bugün, en geç yarın sonuçlar çıkmış olur. Genel durumlarının iyi olduğunu, her birinin ayrı odada kaldığını, her birine hizmet ederken tek kullanımlık malzeme kullanılarak hizmet edilme gayreti içinde olunduğunu, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını ifade etmek istiyorum. Çin'den gelen yolcular dışında mürettebat ve sağlık ekibinin korunmasız yakın temasının olmaması nedeniyle Bilim Kurulu 14 gün olmadan evde gözetim altında tutulmasını önerebilir" şeklinde konuştu.

Korona virüs aşısının Tayland'da bulunduğu ile ilgili iddiaları yanıtlayan Bakan Koca, bu konuda net bir bilgi olmadığını belirtti. Koca, "Aşı birkaç haftada çıkabilen bir ürün değil, onun için birkaç hafta daha beklemek gerekiyor. Dün Büyükçekmece'de gözetim altına alınan hastamızın genel durumunun iyi olduğunu, ateş yakınmasının gözlenmediğini, numune sonucunun yarım saat önce çıktığını onunda korona virüs taşımadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'de virüsün tedavisine ilişkin bir kit üzerine çalışma içinde olunduğunu belirten Bakan Koca, "Genel olarak aşılarla ilgili bir yaklaşımımız var. Üniversitelerin işbirliği içinde bunu hızla başlatma planı taşıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü seyahatin kısıtlanması gibi bir takım önlemlerin alınmasının gerekmediğini ifade ediyor. Biz buna rağmen Çin ile uçuşları durduğumuzu, termal kamera uygulamasını Türkiye olarak hazırlıklı olduğumuzu, hem teknik, hem personel, hem altyapı olarak güçlü olduğumuzu söylemek istiyorum. Giderek Çin dışında pandemiye dönüşmüş olması düşüncesi yaygınlık kazanıyor. Biz sadece Çin'den değil 27 ülkede görülmeye başlandığı için, vatandaşımız için bunun uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Dışardan gelişi önlemek üzere elimizden gelen tüm imkanları seferber etmek istiyoruz" diye konuştu.

"YÜZEYLERDE VİRÜSÜN ÖMRÜ DAHA KISA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Çin'den gelen kargolarla virüsün taşınmasının mümkün olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Yüzeylerde virüsün ömrü daha kısa olduğunu biliyoruz. Bu konuda endişe duyulmaması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

AMBULANS RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ BİR AMBULANS

Özel ambulansın taksi gibi hizmet verdiği haberine ilişkin soruları yanıtlayan Koca, "Bununla ilgili bugün haberlere konu olan araç ambulans görünümlü bir araç. Bu daha önce ruhsatı iptal edilen ve ambulans olarak hizmet vermemesi gerektiği bildirilen emniyete gerekli bildirimlerin yapıldığı bu ambulansı işleten şirketin bu anlamda ruhsatı iptal edilen bunu lütfen yaygınmış gibi bir algı içinde olmayalım. Biz hassasiyetle denetimi yapma gayreti içindeyiz. Bu ferdi olan bir durum . Daha önce ambulans ruhsatı iptal edilen İçişleri Bakanlığımızda da bildirilen şirketi dahil olmak üzere ruhsatı iptal edilmiş olan bir kurumdan bahsediyorum. Bu tür istismarlara asla müsaade etmeyeceğimizi, ambulanslarımıza alan ve yol verilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

"YOĞUN BİR UMKE VE 112 EKİBİNİ SAHAYA YÖNLENDİRDİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUM"

Van'da görev yapan ekiplerin sağlık durumun iyi olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Arkadaşlarla irtibattayız çığ altında kalan 8 vatandaşımız olmuştu 5 UMKE 3 112 acil ekibimiz onların durumları iyi. Sağ kurtuldular. Yoğun bir UMKE VE 112 ekibini sahaya yönlendirdiğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA