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Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını,...

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz.

11.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:44
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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