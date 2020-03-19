Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu""Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum"-"Fırsatçılık yapan çok firma var"-"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir"

Kaynak: İHA

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