Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" "Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum" -"Fırsatçılık yapan çok firma var" -"Üniversitelere 50 bin maske.
19.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:53
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu""Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum"-"Fırsatçılık yapan çok firma var"-"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"
Etiketler : fahrettin koca, Genel