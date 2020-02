Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından soruları yanıtladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran 'da yeni tip koronavirüsün görülmesinin ardından dün geceden itibaren, bu ülkeden Türkiye 'ye gelen bütün yolcuların pasaport kontrolünden önce sağlık personelinin kontrolünden geçirildiğini ve hastalık belirtisi olanların sınırdan içeri alınmadığını bildirdi.Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere rahmet dileyen Koca, yaralıların tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini söyledi.Dün sabaha karşı Almanya'daki ırkçı saldırının herkesi sarstığını belirterek, "Frankfurt Başkonsolosluğumuzla görüştük. Olayda yaralanan soydaşlarımızdan anavatanlarında, Türkiye'de tedavi olmak isteyen olursa hemen ambulans uçakla ülkemize getirip tedavilerine burada devam edebiliriz." dedi.Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bugün itibarıyla en son İsrail de dahil olmak üzere 31 ülkede görüldüğünü belirterek, "Şu an toplam vaka sayısı 76 bin 775'e ulaştı. Toplam ölen kişi sayısı 2 bin 249 oldu. Ölenlerin yüzde 99,6'sı Çin'de. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 19 bine yaklaştı." diye konuştu.Erken dönemde aldıkları tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardıklarına işaret eden Koca, ancak hastalığın komşu ülke İran'da görülmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.Bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulunun dün ve bugün İran gündemiyle iki toplantı yaptığını belirten Koca, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşmeleri de gerçekleştirdik." dedi.Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile bir saat süren telefon görüşmesi yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu kendisine ifade ettiğini bildirdi."İran'daki vakaların kaynağı Çin"Nemeki'nin, İran'da 18 koronavirüs vakası olduğu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdiğini aktaran Koca, şöyle konuştu:"Bu süreci özellikle şeffaf götürmek istediklerini de ifade ettiler. Ben de Türkiye olarak, hem yardım malzemesi anlamında tıbbi maske ve elbise, özellikle yeni geliştirdiğimiz yerli tanı kiti dahil olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğumuzu ve 26 kişiden oluşan ve bu süreci neredeyse her gün bir araya gelerek, sağlıklı götürmeye çalışan Bilim Kurulumuzun varlığını ve bu çerçevede istenirse bir bilim heyetinin destek vermeye hazır olduğunu ifade ettim. Bu anlamda özellikle çok teşekkür ettiler. Bu süreci birlikte yakın iş birliği, iletişimle götürmemizin faydalı olacağını, hem bakan yardımcımın hem kendileri de İran'dan bir bakan yardımcısı arkadaşla yakın ilişki içinde olunması sağlandı. Bizler de bakanlar olarak, belli aralıklarla bu süreci yakın takip etmek noktasında konuşmuş olduk. Hastalığın Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Diğer bölgelerde özellikle sınırımıza yakın Tebriz ve Batı bölgesinde görülmediğini, Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler. Burada görülen vakaların da kaynak olarak Çin olduğunu, Çin'e gidip gelenlerle temas sonrası bu enfeksiyonun, salgının oluştuğunu ifade ettiler."Fahrettin Koca, İranlı mevkidaşına, bu mücadelede her şekilde yardımcı olma niyetlerini beyan ettiğini belirterek, "İranla özellikle bu dönemde kara hudut kapılarımızın, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim." diye konuştu.Özellikle sınır kapılarında, valilikler ve sağlık teşkilatının bu noktada zaten daha önce bilgilendirildiğini ve eğitimlerin de bu süreçte tamamlandığını anlatan Koca, şöyle devam etti:"Biz bu hudut kapılarımızda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolcuları pasaport kontrolünden önce olmak üzere sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Dünden bu yana özellikle hasta olan, ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Bu muayeneleri herkese mutlak yapmayı ve bu süreçte ülke içerisinde de adres ve iletişim bilgileri olmayan kişiyi de almamayı... Yani her birine bir kart doldurulup, hem iletişim ve adres bilgilerini almayı, Kum kenti veya son 14 günde Kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte almayı düşünmediğimizi de ifade ettik.""İranlı yolculardan sağlıklı olduklarını belirtir belge alınacak"Koca, İranlı yolculardan sağlıklı olduklarını belirtir bir resmi bir belge talepleri olduğunu belirterek, "Bu talebimiz uygun görüldü, pazar akşamından itibaren devreye girmiş olacak. Bütün bunlara, bu belgeye rağmen yine 24 saat sağlık ekibimiz herkesi yine sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız." dedi.Sınır kapılarında yolculara, İngilizce ve Türkçe broşürler dağıtıldığını hatırlatan Koca, buna Farsça bilgilendirme broşürlerinin de bugünden itibaren eklendiğini bildirdi.İran Sağlık Bakanı ile görüşmelerinde özellikle bu süreçte Kum kentinden gelenlerin özellikle ülkeye girişinin yapılmaması konusundaki hassasiyetin altını çizerek iki ülke arasındaki iş birliğini sürdüreceklerini ifade ettiklerini de dile getirdi.Çin'e yeni malzeme gidecekBakan Koca, bugüne kadar Çin'e iki defa malzeme gönderdiklerini anımsatarak, "Şimdi gelecek hafta yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz." dedi.İlk günden beri amacın bu virüsün Türkiye'ye nüfuz etmesini önlemek olduğunun altını çizen Koca, "Tüm tedbirlerimiz buna yönelik oldu. Sağlık personelimiz bölgeye seyahat öyküsü olan ve klinik tablosu tam oturmasa da benzer belirtiler gösteren tüm vakaları ciddiyetle değerlendiriyor. Bilim Kurulumuzun yayınladığı koronavirüs rehberindeki önlemler en ufak bir şüpheyle bile olsa uygulanıyor. Gerekli tedbirler alınarak numune sonuçları çıkıncaya kadar olası vakalar zaten gözlem altına alınıyor." bilgisini paylaştı."Koronavirüse ülkemizde şu ana kadar rastlanmadı"Söz konusu tüm süreçleri şeffaflıkla yönettiklerini de vurgulayan Koca, "Kovid19 yani yeni koronavirüse ülkemizde şu ana kadar rastlanmadı ve bulunmadı. Çabamız bundan sonra da olmaması yönünde." dedi.Şüpheli vakalar olduğunda numune sonuçları çıkmadan zaman zaman basında ve özellikle sosyal medyada yapılan açıklamaların dikkate alınmaması ricasında bulunan Koca, Türkiye'ye bu virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği tedbirlerden çok daha fazlasını çok erken dönemde uygulamaya aldıklarını anlattı."Yeteri kadar antiviral ilaç ve medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı""Sağlık sistemimiz bu tür durumlarla baş edebilecek kadar güçlüdür." diyen Koca, vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemlerin önceden belirlendiğini, yeteri kadar antiviral ilaç ve medikal malzeme gibi ihtiyaçların depolandığını, tedarik zincirinin sağlam olduğunu ve bu noktada endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.Sınır kapılarına termal kameralarGazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koca, "Sınır kapılarında termal kamera olacak mı?" sorusu üzerine, sınır kapılarında 24 saat sağlık personelinin bulundurulduğuna ve gelen yolcuların ateşlerine bakıldığına işaret etti.Dünden itibaren de termal kameraları sınır kapılarına yerleştirdiklerini anlatan Fahrettin Koca, "Özellikle pasaport kontrolü yapılmadan önce her yolcuyu sağlık kabinine alarak muayene etmeye, sağlıklı olup olmadığının tespitini yapmaya dün geceden itibaren başladık. Bu anlamda en ufak bir şüphe durumunda ülkeye girişine daha pasaport kontrolünden önce izin verilmemiş olacak. " dedi.Hastalığın İran'da yeni ortaya çıkan bir durum olduğunu ve gelecek günlerdeki hastalığın seyrini takip ettiklerini belirten Koca, "Buradaki seyir giderek farklılaşır, diğer bölgelere yayılım içinde olur ve bu anlamda sayı artarsa o durumda da bizim başka tedbirler, karşılıklı iletişim ve iş birliği içinde olmak kaydıyla almamız gerekebilir. Bu noktada da temkinliyiz, hazırlıklıyız, yapılması, alınması gereken bir karar gerektiğinde her an bunu yetkililerle görüşerek alma noktasında müdahalemiz olur." şeklinde konuştu.Irakla ilgili de Sağlık Bakanı'nın bu konuda kendilerine sınırlardan geçişin kapatıldığına dair resmi bir bilginin gelmediğini ifade ettiğini aktardı."Şu an Türkiye'de herhangi bir gözlem altına, karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok"Koca, Türkiye'deki duruma ilişkin bir soru üzerine "Şu an Türkiye'de herhangi bir gözlem altına, karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok. En son Rize'de vakamız vardı. Rize'deki vakanın sonucu negatif çıktı. Zaten taburcu edilmiş oldu." diye konuştu.Koca, İran'dan gelmek isteyen Türk vatandaşlara ilişkin bir soru üzerine "Bu arada hasta olup, sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa, sınırdan içeri yapılmaz demiştim, İranlı vatandaşlar için söylemiştim. Eğer Türk vatandaşımız ise her şekilde hangi tedbirlerle, nasıl almamız gerektiğini Bilim Kurulunun önerisiyle üzerimize düşeni yapma noktasında gayret içerisinde oluruz, yalnız bırakmayız." yanıtını verdi.Bu konuda bir talep olup olmadığına ilişkin soruyu üzerine Koca, şu an bir talep bulunmadığını söyledi.Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında sadece İranlıların değil herkesin, Afganistanlı, Pakistanlı gelirse de bu sağlık muayenesi sonrasında ülkeye alınacağını kaydetti.Koronavirüse ilişkin aşı çalışmalarına dair bir soru üzerine Koca, aşı konusunda ülkeler arası iş birlikleri ve çalışmaların son dönemde yoğunlaştığını belirterek aşının bir veya bir yıla yakın bir sürede zor üretilebileceğini ifade etti."Türkiye'nin de bir iş birliği olur mu?" sorusuna Koca, "Niye olmasın, kiti hızla geliştirdik, aşı da da benzer iş birlikleri niye olmasın." yanıtını verdi.