SAĞLIK BAKANI KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU - 2.
(Tür: Ankara)
16.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:06
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SAĞLIK BAKANI KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU - 2.
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