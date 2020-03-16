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SAĞLIK BAKANI KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU - 2.

(Tür: Ankara)

16.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:06
(Tür: Ankara ) SAĞLIK BAKANI KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU - 2.

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

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