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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.

16.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:52
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "( Koronavirüs ) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Politika

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