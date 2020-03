Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hakkında milletvekillerinin soruları yanıtladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye 'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e çıktığını bildirdi.Koca, TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı bilgilendirmenin ardından soruları cevapladı.Parti gruplarına, konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden Koca, "Bu salgını hep birlikte aşacağımıza olan inancımın daha arttığını ifade etmek istiyorum." dedi.Koca, umreden gelen kişilere, sağlık personeli, 112 ekibi ve UMKE dahil olmak üzere, yoğun bir şekilde, yeri geldiğinde valizlerini, yeri geldiğinde paketlerini taşıyarak da destek olduğunu anlatarak, "Bu dönemde personelimizi öncelikle koruma noktasında gereken maskeleri kendilerine verdik. Bu süreçte bu maskeleri kullanmayan, kendilerini koruma altına almamış kişiler varsa 14 gün uygulamasını uygularız." ifadesini kullandı.Bu dönemde 29 bin sağlık personeli atamasının yapılmadığının söylendiğine işaret eden Koca, "Geçen 29 bin kişi atanmıştı. Kalanlar da bu yıl şubat sonuna sarkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu dönemde özellikle hizmetli ve yardımcı sağlık personeli noktasında bir çalışma ve gayretimizin olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.-"Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı artabilir"Sağlık Bakanı Koca, "Kitler yeterli mi?" şeklinde sorulara ise şöyle karşılık verdi:"Elimizdeki kit, kendi ürettiğimizdir. PCR yöntemiyle çalışılan, 75 dakikaya kadar inebilen bir kit oldu. Üstelik daha güvenilir ve yoğun çalışmasını sağlamak üzere robot üretimi de yapıldı. Bütün fikri mülkiyet hakları bakanlıkta. Bu dönemde şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitedeyiz. Her an istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Dolayısıyla şu an bir kit sorunumuz yok. Merkez sayılarımızı giderek artırdık. Bunu neye göre artırdık? Kimlerden, ne zaman, hangi durumda test yapılması gerektiği algoritmasını belirten Bilim Kuruluydu. Yani hangi hastalar şüpheli görülmeli, hangi hastalardan alınmalı; bunu tespit eden Bilim Kurulu ama dinamik bir yapı olduğu için her geçen gün bu değişikliğe uğradı. Önce Çin öyküsü olanlar, devamında İran öyküsü olanlar, daha sonra Avrupa'da yaygınlaşınca Avrupa öyküsü olanlar, şimdi ise artık yurt dışı öyküsü olandan çıktım, bu anlamda şüpheli olan her vakadan alabilme noktasına, bir algoritmaya gelindi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu sayı artmış olacak. Bizim bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Yani bir kişi tespit edildiğinde kimlere bulaştırmış olabilir? Halk sağlığının önemli bir konusudur. Hatta bununla ilgili bir üniversitemizdeki yetenekli olduğunu bildiğimiz hocamızı da bu noktada sorumlu kıldık. Burada özellikle bulaşıcılıkla ilgili de yoğun bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı bu anlamda giderek daha artabilir."-"Tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu"Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:"Dört gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısıyla takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Özellikle giderek de son dönem yaygınlaşınca, klinik bulgusu akciğer ve benzeri, KOAH olmasına rağmen 'Şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi, eşi, kimlerle temas ettiği dahil olmak üzere herkes taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman; dün. Bu durumda böyle bir vakada, başta negatif, sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen üç gün sonra negatif, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı, böyle bir vakada bile beklemeden erken dönemde taramaya hızla çıktığımızı ama korumalar dahil olmak üzere, 'Herhangi bir yere temas etmeyin, birtakım testleri yapıncaya kadar, 14 günlük süreyi tamamlayıncaya kadar hiçbir şekilde temas etmeyin, önlemini alın.' dedik. Bu pozitif, eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de hekim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."-"Taramalar daha fazla yapılacak"Kitlerle ilgili önemli adımların da atıldığını söyleyen Koca, testi yapılan hızlı antijen kitinin yarın sabah itibarıyla teslim edileceğini bildirdi. Koca, 15 dakikada hızlı sonuç veren kitleri 81 ile göndereceklerini ve taramaların daha fazla yapılacağını kaydederek, "Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız." dedi.Meslek örgütleriyle ilgili değerlendirmelere de yer veren Koca, CHP İstanbul Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Ali Şeker'in, meslek örgütlerinin görüşme talebini kendisine iletmesinden bir hafta sonra bu görüşmeyi yaptığını ifade etti.Koca, "Saatlerce bu konuları da konuştuk. 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?" diye sordu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Türk Tabipleri Birliğine sorun." demesi üzerine de Koca, "Bu çok önemli bir dönem. Önemli bir mücadele. İlk günlerde bunun adına, sorun küresel, mücadele ulusal demiştik. Gerçekten bu derece önemli bir konu. Bir kişinin bile bu dönemde bu algıyı, bu birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Çünkü sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.Özel'in, "Bunu kime söylüyorsunuz?" sorusu üzerine de Koca, bu ifadeyi birilerini hedef almak için söylemediğini belirtti.-"Malzeme sorununu çözme"Malzeme konusunda fırsatçılık yapan çok firmanın bulunduğuna dikkati çeken Koca, "Bu konuda çok kararlı olduğumuzu, yurt dışına ihracatı önlediğimizi, bununla birlikte, üretim kapasitemiz yeterli olmakla birlikte bunu aşmak için yoğun bir gayret sarf edildiğini biliyoruz. Bu dönemde malzeme sorununu çözme noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukların gereğini yapacağımızdan emin olun." değerlendirmesinde bulundu.Mücadelenin seferberlik halinde yapılması gerektiğini dile getiren Koca, fedakarca ve özveri ile çalışan sağlık ordusunun çok motive edilmesi gerektiğini anlattı."Zatürre hastalarına test yapılıyor mu?" sorusunu ise Koca, "Bilim Kurulu dedi ki: Biz görmüyoruz, olaki bir şekilde zatürre nedeniyle hayatını kaybedenler olabilir. Gerçekten pozitif olabilir. Bizim bununla ilgili örneklerini aldığımız başta İstanbul olmak üzere 5 ili taradık. Çıkmadı." diye yanıtladı.

Kaynak: AA