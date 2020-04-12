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Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde...

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.

12.04.2020 01:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:42
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sağlık
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