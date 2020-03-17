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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için yurtlarını boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Görüşmeye telefonla dahil olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüştüğü öğrencilerden hellallik istedi.

17.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:44

Yurt dışından vatandaşların Koronavirüs nedeniyle 14 gün karantina altına alınabilmesi için yurt binaları devreye sokuldu. Öğrencilerin boşalttığı, özel ekipler tarafından dezenfekte edilen yurt binaları yurt dışından gelen vatandaşların kullanımına sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanın Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yurt binalarını boşaltan öğrencileri makamında ağırladı.

BAKAN KOCA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Öğrencilere fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Kasapoğlu, gençleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştürdü. Bakan Koca telefonlar görüştüğü öğrencilerden hellalik istedi.

Bakan Kasapoğlu o anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından '' Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştirirken büyük bir fedakarlık örneği gösteren gençlerimizi Bakanlığımızda ağırladık.Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca da fedakar gençlerimizden helallik istedi. Önce sağlık önce tedbir. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız.'' notu ile paylaştı.

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel

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