Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı.
08.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.
Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.
Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
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