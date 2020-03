Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda Meclisi bilgilendirdi: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili bir iki gün içerisinde hızlı tanı kitinin devreye gireceğini bildirdi.TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine belgi veren Koca, hastanelerin durumunu ve sağlık altyapısını anlattı.Hastalığın ülkeye yayılarak bir salgın halini alması durumunda, kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesinin söz konusu olduğunu bildiren Koca, "Son zamanlarda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır; 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır." dedi.Türkiye'nin yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumda olduğunu ifade eden Koca, erişkin ve çocuk yoğun bakımlar dahil 100 bin kişiye, Almanya'da 29, İtalya'da 13, Fransa'da 12 yoğun bakım yatağı bulunuyorken, Türkiye'de bu sayının 40 olduğunu bildirdi.Hastanelerde toplam 99 bin 797 hasta odasının tek kişilik olup gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygun olduğunu dile getiren Koca, şehir hastanelerinin bu konuda önemli bir katkı sağladığını kaydetti."Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız." diyen Koca, şunları söyledi:"Vatandaşlarımızın hastalıkla ilgili tereddütlerini gidermek ve şikayet ortaya çıkması durumunda onları yönlendirmek ve gerektiğinde bazı hizmetleri de vermek üzere 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Corona hattını devreye soktuk. 184 SABİM aynı zamanda sesli yanıt sistemine de sahip. 500 çağrı personeli ve 100 sağlık personelimiz burada görev yapmaktadır. Buradaki algoritma da Bilim Kurulu tarafından geliştirilen bir algoritmadır.Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'dan 500 bin tanı kiti sipariş aldık ve bunları verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa zamanda rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibarıyla 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir, iki gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum.Şu an 10 bini geçen test yaptık fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü görülen vakaları tarama durumunda özellikle oluyoruz, bulaşıcılığını araştırmak üzere yaygın saha araştırmaları yapıyoruz, o nedenle önümüzdeki günlerde bu taramaların çok yoğunlaşacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Hedefte günlük en az on 10-15 bin tarama yapabilir hale gelmek istiyoruz."Yurt dışından 1 Mart'tan bugüne kadar gelen kişi sayısının 372 bin olduğunu, bu kişilerin adres ve telefon bilgilerine ulaşarak her birine mesaj gönderdiklerini ve her birinin takiplerinin aile hekimleri üzerinden de yapıldığını bildiren Koca, "Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinden tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.-"6 üniversitenin her birine 50 bin maske gönderildi"Salgının seyrine bakarak, Bilim Kurulu'nun da önerisi doğrultusunda stratejilerini değiştirdiklerini dile getiren Koca, artık her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptıklarını açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişikliklere gittiklerini, personeli riskten koruyacak tedbirler almaya başladıklarını söyledi. Bu kapsamda üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerine koruyucu malzeme dağıttıklarını dile getiren Koca, 2 gün önce talepleri olmadığı halde 6 üniversitenin her birine 50 bin maske gönderdiklerini belirtti.Bu süreçte görevi gereği riskleri göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmeyi gerektiren kişilerin sağlık personeli olduğuna dikkati çeken Koca, toplumun tüm kesimlerinde riske açık gruplar izin kullanabilirken, sağlık personelinin daha yoğun çalıştığını ve izinlerinin iptal edildiğini hatırlattı."Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin hem iş yükü hem de maruz kaldığı riskin arttığına işaret ederek, "Bu mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık personelimizin önemini toplumumuzun hiç kuşku duyulmayacak şekilde fark etmesini sağlayacağımızı umuyorum. Bu, ortak sorumluluğumuzdur. Mücadelenin başarıya ulaşması için neredeyse şarttır. Sağlık çalışanlarımıza, her biri bir asker gibi özverili ve fedakar çalışan sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin böyle durumlarda verdikleri mücadeleye karşılık hak ettiği itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.TBMM'ye bu konuda bazı önerileri olacağını kaydeden Koca, şöyle devam etti:"Pandemi öncesi 'Yeterli tedbirler alınmıyor' veya 'Gereksiz yasaklar alınıyor' diye eleştiriler geldi. Bana kalırsa Türkiye, en rasyonel orta yolu bulmuş ve en önde tedbirleri almış durumda. Pandemiler, bir toplumu çökertme şekli sadece sağlık üzerinden olmaz. Pandemiye karşı alınan irrasyonel tedbirler, toplumu ekonomi yoluyla da çökertebilir. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar, olayın bütünlükle ele alındığının çok bariz bir kanıtıdır. Elbette kritik günlerden geçiyoruz. Kritik günler, olağan tedbirlerle atlatılamaz. Fakat, hayat bir rasyonalite işidir, bir yönüyle ödevler toplamıdır. Mutluluk ve sağlık kanımca sorumlulukla doğrudan ilişkilidir."Koronavirüs ile mücadeleye tam destek veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi parti genel başkanları, partilerin grup başkanvekillerine ve milletvekillerine teşekkür eden Koca, siyasi partilerin il, ilçe ve genel kongrelerini erteleme karalarını da değerli bulduğunu ifade etti.Milletvekillerini, önemli kanaat önderleri olarak gördüklerini dile getiren Koca, hem Mecliste hem de kendi seçim çevrelerindeki uyarıcı nitelikte ifadelerini ve davranışlarını önemsediklerini belirtti.TBMM'deki bu tür davranışların koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına büyük bir moral olduğunun altını çizen Koca, "Milletimize duyduğum sorumluluk yanında sağlık personelimize karşı da büyük bir sorumluluk duyuyorum. Bugüne kadarki başarımız, stratejik bir başarı olduğu kadar operasyonel bir başarıdır. Bu başarının çok daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.Koronavirüse karşı verilen mücadeledeki kahramanlara teşekkür eden ve onlar için milletvekillerinden alkış isteyen Koca, tüm milletvekillerinin alkışları üzerine "Ama sadece alkış değil." karşılığını verdi.(Bitti)

Kaynak: AA

