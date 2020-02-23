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BBC

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran-Türkiye arasındaki üç sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

23.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:40Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ile sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Koca düzenlediği basın toplantısında, İran- arasındaki kara ve demiryolu geçişlerinin durdurulduğunu ve İran'dan gelen uluslararası uçuşların da tek taraflı olarak durdurulduğunu aktardı.

Koca, " salgını nedeniyle İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar tek taraflı durduruldu" dedi.

Koca, Türkiye ile Azerbaycan Nahcıvan Özerk Yönetimi arasındaki sınır kapısının da tedbiren kapatıldığını belirtti.

Ayrıntılar birazdan...


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BBC


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