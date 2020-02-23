Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Koca düzenlediği basın toplantısında, İran- Türkiye arasındaki kara ve demiryolu geçişlerinin durdurulduğunu ve İran'dan gelen uluslararası uçuşların da tek taraflı olarak durdurulduğunu aktardı.

Koca, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar tek taraflı durduruldu" dedi.

Koca, Türkiye ile Azerbaycan Nahcıvan Özerk Yönetimi arasındaki sınır kapısının da tedbiren kapatıldığını belirtti.

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