Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.
01.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:20
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Güncel