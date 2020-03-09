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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu...

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: " ( Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel
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