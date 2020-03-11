Menü
Haberler ›› Dünya ››Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek - Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye 'de olma ihtimali yüksekView on euronews Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Haberler
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kız öğrencinin Haberler
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Haberler
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi Haberler
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Haberler
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor