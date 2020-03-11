Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye 'de olma ihtimali yüksekView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Haberler
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Haberler
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Haberler
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor