Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."
13.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:30
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Politika
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