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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı.

07.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:46
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı
Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı
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