Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.
16.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:54
Sağlık Bakanı Koca: "( Koronavirüs ) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Politika
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