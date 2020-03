Sağlık Bakanı Koca koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin, "Çin'den sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla da başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız." dedi.Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Koronavirüs tanısı alan bir vakaların iyileşip iyileşmediğine ilişkin soru üzerine Koca, "Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. Bu süreçte iyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." yanıtını verdi.Çin'de tedavide kullanılan özel bir ilacın Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Koca, "Bu konuyla ilgili yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11-12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirebilir olduk. Bugün Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılama noktasında bir gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti ile birlikte şu süreçte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini, bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla da birlikte Çin'den bilim insanlarının zoom veya skype üzerinden bilgi akışını sağlamak üzere de prensipte anlaşmış olduk." bilgisini paylaştı. Koca, şöyle devam etti:"Çin'den sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla da başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Sonuçlarını sizlerle paylaşmış oluruz. Şu dönemde dünyada sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ve tedavi boyutuyla da yoğun bir temas içinde olduğumuzu bu anlamda vatandaşımıza en uygun tedavinin nasıl yapılması gerektiği noktasında da bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.Daha önce bizim kullandığımız, dünyada kullanılmamış olan Sayın Trump'ın da 'fayda gördük' dediği daha önce biz de bilinen ilaç olduğu, pozitif vakalarda erken dönemde başlamak gibi bir yaklaşım içinde olduk. Pozitif olan bütün vakalara erkenden dünya başlamadı ama bizim bütün vakalara başlamayı planladığımız ve de önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz, kamuoyuna açıklama yapacağımız tedavi şeklini de ayrıca ifade etmek istiyorum.""Aşı konusunda her türlü desteği vereceğiz"Bakan Koca, sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Mücadelenin esası herkesin tek tek kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş oluruz." ifadesini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki aşı çalışmalarında hangi üniversitelerin yer alacağına ilişkin soruya karşılık, Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi, Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK MAM, Acıbadem ve bu üniversite ve merkezlere davet yapıldığını, halk sağlığı laboratuvarlarının da destek için hazır olduğunu söyledi.Maliye Bakanlığının bu konuda her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Koca, "Aşı konusu ile ilgili kimler ne kadar yol almak istiyorsa önümüzdeki dönemde daha fazla desteklemek üzere de bir yaklaşım içindeyiz. Sade bir merkeze değil kim ne yapmak istiyorsa önünü açan herhangi bir kısıtlamaya gitmeden kimin ne kadar yaptığını da süreçte görerek, Maliye Bakanlığı bu anlamda sonuna kadar desteği açmış durumda. Her türlü desteği vereceğimizi ayrıca ilan etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü olarak da bunu yapmış olacağız." diye konuştu."60 yaşın altında iki hasta var"Koronavirüs tanısı aldıktan sonra hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun ileri yaşta ve kronik hastalığı olan hasta grubu olduğuna işaret eden Koca, "Bu dönemde önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere şeffaf bir şekilde göstermiş olacağız. Kaç hastanın olduğu bu hastalardan iyileşenlerin kaç kişi olduğu, yoğun bakım şartlarında tedavi edilmesi devam eden hasta sayısı bu süreçte kaybedilen vakaların da yaş aralığı. Bunu da şeffaf bir şekilde vermiş olacağız." dedi.Koca, koronavirüs tanısı aldıktan sonra hayatını kaybeden 30 kişinin yaş aralığına ilişkin, "91 yaşa kadar var. 60'ın altında iki hasta var. Yani 50 ile 60 arası onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." dedi.Hastanelerde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personelinin barınma ihtiyacı konusunda bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Bakan Koca, "Onunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile yayımlandı. Artık bu anlamda devlet kamu kurumlarının misafirhanelerinin bütün sağlık personelimiz için kullanılmasına yönelik bir genelge çıktı. Bunu da bölge bölge sağlık personelimiz için kullanmak üzere bir çalışma zaten başlatıldı." şeklinde konuştu.(Sürecek)

Kaynak: AA