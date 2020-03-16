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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsle ilgili) Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsle ilgili) Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.

16.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:14
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsle ilgili) Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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