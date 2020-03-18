Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."
18.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:56
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Politika
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