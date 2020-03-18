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Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim"

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."

18.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:19
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim."

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : fahrettin koca, Dünya

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