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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi.

26.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:54
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık

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