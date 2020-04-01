Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü.

01.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca görüşmede, koronavirüs salgınının hem dünyayı hem de Türkiye 'yi tehdit ettiğini belirtereki bu zor dönemin en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun altını çizdi.
"Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske verdik"
Sağlık Bakanı Koca, sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarının en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Hekimler, hastanelerindeki Kovid-19 hastalarıyla ilgili Bakan Koca'ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler, Koca'ya teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü Açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık

Haberin Videosu :

T.C Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü Açıklaması
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü Açıklaması - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

10:49: İngiliz sinemacı Andrew Jack koronavirüsten öldü - Haberler 10:49: 'Emet ilçe Pazarı'nda tedbirler - Haberler 10:49: Çin'e Biyolojik Silah Davası Açılacak - Haberler 10:49: Amazon Kuryesi Pakete Tükürürken Görüldü - Haberler 10:49: iPhone 9 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:13: Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü - Haberler 10:12: 'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Haberler 10:04: Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı - Haberler 10:00: Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var - Haberler 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz