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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü.

01.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca görüşmede, koronavirüs salgınının hem dünyayı hem de Türkiye 'yi tehdit ettiğini belirtereki bu zor dönemin en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun altını çizdi.
"Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske verdik"
Sağlık Bakanı Koca, sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarının en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Hekimler, hastanelerindeki Kovid-19 hastalarıyla ilgili Bakan Koca'ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler, Koca'ya teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü
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