Sağlık Bakanı Koca Memleketi Kulu'da

31 Mart Yerel Seçim Çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Milletvekilleri teşkilat mensupları ile birlikte Kulu'da bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doğduğu topraklarda, memleketi Kulu'da Sağlık Bakanı olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Yeni hükümet sistemi ile birlikte son 4,5 yılında seçimlerin olmayacağı bir döneme giriyoruz. İcraatlarla dolduracağımız bir zamana başlıyoruz. 31 Mart seçimleri bu anlamda son derece önemlidir. Memleketim Kulu'ya da bu süre içinde birçok hizmeti yapma noktasında gayret içinde olacağız. B dönemde ana amacımız milletimizin gönlüne girebilmek olacaktır. Önümüzdeki dönemde sağlık alanında 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmayı kendimize hedef olarak belirledik. Şehir hastanelerinin bölgelerin sağlık üssü haline getirecek yeni bir döneme giriyoruz. Konya'da da şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. 1250 yataklı Konya Şehir Hastanemizin en geç önümüzdeki yıl açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

"KULU YATIRIMLARININ TAKİPÇİSİYİZ"

Kulu'ya yapılan hizmetleri yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Koca, "Doğalgaz Kulu'ya geldi ancak yaygınlaştırılması henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Konu ile ilgili Bakanımızla ile yaptığımız görüşmede doğalgazın yaygınlaştırılması konusundaki sorunun bu yıl mutlaka çözüleceğinin sözünü aldım. Kulu'nun çıkışında bulunan Sanayi Kavşağı ile ilgili olarak da Ulaştırma Bakanımız ile görüştüm ve onay safhasında olduğunu ve Mart ayında ihaleye çıkacağının sözünü aldım. Ayrıca Kulu'ya bir Fakülte'nin açılması konusunda da çalışmalarınız sürüyor. Sağlıkla ilgili yatırımları çok söylememe gerek yok. Sağlık alanında yapılması gerekenlerin yapılması noktasında kararlıyız. Özellikle Kulu'daki 40 yataklı ek binamız bu yıl yatırım planına alındı.Yeni Hükümet Konağı ve Adliye Sarayı ile ilgili tahsis yapıldı. Bunların da yatırım planına alınıp takibinin yapılacağını ifade etmek istiyorum. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili tahsis yapıldı ve ihale aşaması önümüzdeki aylarda başlayacaktır. Kulunun bir sanayi merkezi olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

"ÜLKE İDARESİ ELİT BİR KESİMDEN MİLLETE GEÇTİ"

AK Parti iktidarları ile hem ülkemizin hem de Kulu'nun büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, "Kulu hepimizin hem yolu üzerinde hem de gözümüzün üzerinde olduğu güzel bir ilçemiz. AK Parti iktidarları döneminde hem ülkemize hem de Kulu'ya kazandırılan büyük yatırımların devam etmesi için destek istiyoruz. Seçimi kazanmak önce sandığa gitmekle başlar. Sandıkta Cumhur İttifakımızın adayı olan Kulu Belediye Başkanı adayımıza ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza desteğinizi ihmal etmeyiniz. Eğer Türkiye ve Kulu bugünkü durumundaysa, eğer Kulu'nun bağrından yetişmiş birisi Sağlık Bakanı ise ve Kulu'nun yetiştirdiği daha nice değerli insanlarımız ülke idaresinde yerini almışsa bunun AK Parti'nin ülkemize getirdiği değişim ve dönüşümle olduğunu hepimiz biliyoruz. Eskiden elit bir kesimin elinde olan ülke idaresi artık milletin iradesi ile yer değiştirmiş durumdadır. Milletin iradesinin ve gücünün dışında hiçbir gücün tanınmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin daha da iyiye gitmesini, hizmetlerin artmasını ve ülkemizin dünyada söz sahibi bir ülke olarak yoluna devam etmesini adına desteklerinize talibiz."

"KULU'DAN GÜÇLÜ BİR DESTEK BEKLİYORUZ"

31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,"2004 yerel seçimlerinden bu yana gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyelerimizin Konya'ya çok önemli hizmetleri oldu. 2019 yılında da yeni bir döneme doğru yol alıyoruz. Türkiye 2001-2002 yılında ne durumdaydı bugün ne durumda, hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda Kulu'dan hem ilçe belediye başkanı adayımıza hem de Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza çok güçlü destek istiyoruz. Hem hükümetimizin temsilcisi hem Büyükşehir Belediye Başkanımız gem de ilçe Başkanımızın elinin güçlü olması ve hizmet edebilmesi halkımızın güçlü desteğine bağlı. İnşallah 31 Mart akşamı da Kulu'da seçimleri güçlü bir şekilde kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

"BÜYÜKŞEHİR'DEN KULU'YA 125 MİLYON LİRA YATIRIM"

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Elvan 2014 yılında Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kulu'ya 125 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade ederek "Bu yatırımların içinde prestij caddeler, mahalle yolları, şehir konağı, grup suyu çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları, halı sahalar, ek derslik binaları, taksi durakları ve saat kulesi gibi yatırımlar bulunmaktadır" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer, 31 Mart Seçimleri için sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Kulu Belediye Başkanı adayı Murat Ünver de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek oluşturdukları güçle 31 Mart'ta bölgede en yüksek oyu almak istediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki heyet AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkez'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kulu Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Ömeranlı Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler