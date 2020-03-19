Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Sağlık Bakanı Koca: '(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin... - Haberler

Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin...

Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"

19.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:12
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye 'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Haberler
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Haberler
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading