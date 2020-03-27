Sağlık Bakanı Koca: "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
27.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. (4)Bakan Koca: "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel